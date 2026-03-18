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    首頁 > 政治

    鄭麗文、藍委明餐敘軍購添變數？ 沈伯洋籲：國家絕對優先於政黨

    2026/03/18 17:06 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委沈伯洋。（記者林哲遠攝）

    民進黨立委沈伯洋。（記者林哲遠攝）

    立院外交及國防委員會及財政委員會下週將聯席審查行政院、藍白等3個版本軍購特別條例；國民黨主席鄭麗文、黨副主席兼秘書長李乾龍將於明、後兩天與國民黨團立委在蘇杭小館舉辦餐敘，恐為軍購條例審查再添變數。民進黨立委沈伯洋呼籲，即使鄭麗文有講什麼，國民黨立委也應該嚴正拒絕其要求，畢竟國家絕對優先於政黨，全國人民也是這麼想。

    立法院會日前將政院版8年1.25兆、國民黨團版3800億元+N、民眾黨團版4000億元「國防特別條例草案」併案付委審查；民進黨籍立院外交及國防委員會召委陳冠廷已排定委員會議程，將與立法院財政委員會聯席，併案審查政院版及在野黨所提軍購條例。

    沈伯洋接受本報訪問時指出，鄭麗文對於軍購的態度非常明顯，國民黨照道理應尊重專業，像是國民黨立委陳永康具備國防的專業知識，以及曾參與機密會議的國民黨立委也會知道，軍購條例現在對國家有多重要。

    他呼籲，即使鄭麗文有講什麼，國民黨立委也應該嚴正拒絕其要求，畢竟國家絕對優先於政黨，全國人民都應該是這麼想才對。

    對於下週審查軍購條例將面臨哪些挑戰？沈伯洋表示，由於藍白版軍購條例都有許多漏洞，尤其他們在條列項目時有很多的問題，這些一定要來做修正；再者，在總額上也需要被討論；第三，藍白對於未來的軍購都各自有一些條款，導致未來要做新的軍購時都會被卡住，上述都是下週審查時的攻防重點。

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