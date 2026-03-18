媒體人姚正玉登記參選安南區議員 拚藍營關鍵第2席

姚正玉（中）今天在支持者陪同下，到國民黨台南市黨部完成參選市議員登記，力拚國民黨安南區關鍵第2席。（姚正玉提供）

曾參選台南市安南區、北區立委的媒體人姚正玉，今天（18日）在安南區總頭寮工業區廠商協進會理事長陳柏智、中華日報前社長莊松旺、台南市嘉南藥理大學校友會創會理事長鍾炳耀、南鳳獅子會前會長尤惠雅及多名支持者陪同下，到國民黨台南市黨部完成參選市議員登記，力拚國民黨安南區關鍵第2席。

姚正玉說，上屆台南市長選舉藍綠得票只差5％，但國民黨議員席次只有民進黨的2分之1，代表地方政治結構嚴重失衡，此次市長選戰國民黨謝龍介力求光復台南，國民黨搶攻議員席次也是當務之急。隨著安南區人口突破20萬大關，藍軍更具前瞻性的政策與更理性的監督力量，她將延續2024年立委選戰留下的2萬9千份信賴，力拚安南區關鍵第2席。

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姚正玉媒體人出身，現任中華日報總編輯，2024年立委選舉中，在安南區獲得2萬9千票。3月底，她將辭掉中華日報總編輯，全心投入安南區市議員選舉，打出「安南需要新動力，政治可以更正義」，爭取鄉親的支持。

姚正玉說，安南區已不再是單純依靠地方派系的傳統選區，對國民黨而言，趁勢推出吸引更多中間選民、年輕家庭認同的政見與參選人是符合鄉親期待。她感謝安南區議員李中岑當年立委選舉的大力支持與協助，她決定留在基層、深耕安南，並秉持媒體揭弊精神，監督市政，未來進入議會，成為最理性的監督之劍。

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