3縣市初選白營若全輸藍白合破局？尹乃菁：啓楷很強啊！

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷宣稱，如果民眾黨最後新北市、宜蘭縣、嘉義市全輸，2026藍白合將形同宣告破局。對此，國民黨文傳會主委尹乃菁回應，藍白合聯合競選、聯合治理的目的，就是希望符合多數民意的期待，推出最強人選。（記者羅沛德攝）

藍白兩黨今達成2026聯合治理及地方選舉合作協議，卻傳出民眾黨嘉義市長參選人張啓楷宣稱，如果民眾黨最後新北市、宜蘭縣、嘉義市全輸，2026藍白合將形同宣告破局。對此，國民黨文傳會主委尹乃菁回應，藍白合聯合競選、聯合治理的目的，就是希望符合多數民意的期待，推出最強人選，她還說，「啓楷很強啊！」「『阿楷』很有力，『阿楷』很夠力的！」

尹乃菁除了祝福張啓楷能在兩黨競爭過程中，爭取到最大民意的認同，同時強調，國民黨對於自己推的參選人也非常有信心，「我們不是比爛，而是比強，要推出最強的人。」

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對於媒體詢問，藍白未來聯合輔選、聯合治理的協議規範，是否為強制性質？尹乃菁則說，講「強制」太剛性了，其實兩黨合作已經奠定的基礎與默契相當足夠，而且這樣的願景規劃不需要做強制規定。

尹乃菁指出，國民黨中常會今日通過藍白兩黨2026聯合治理及地方選舉合作協議後，黨主席鄭麗文表示，這是台灣政黨政治發展的歷史性一天，藍白兩黨為台灣政黨合作、聯合治理建立典範，而且並非只是一次性的合作，她強調，國民黨不只希望是這一次選舉取得勝利，更希望能向2028大選邁進。

對於媒體提及2024大選藍白談合作時有「讓幾趴」的問題，這次藍白合作是否也有「讓幾趴」？尹乃菁說，這都是細節問題，兩黨合作機制中說得很清楚，會根據各地不同情況，並且符合候選人需求與需要，以兩黨都能接受的機制處理；至於「讓幾趴」的問題，過去藍白的不愉快已經翻頁。

有關未來若有人不遵守協議，堅持參選，是否會做懲處？尹乃菁則表示，懲處不需要明說，兩黨若有人違反合作機制，執意參選，黨中央自會處分，民眾黨主席黃國昌過去就曾明說，如果白營有人脫黨參選，自然會黨紀處分。

此外，針對前國民黨發言人蕭敬嚴參選新北市議員，遭黨內許多人反對，並要求針對蕭過去在政論節目的言行，給予黨紀處分。尹乃菁指出，今天有中常委針對蕭敬嚴過去的言行，表達希望黨中央做出處理，但鄭麗文裁示時已經清楚表示，黨的考紀會不是黨主席個人意志的延伸，也非由黨中央下指導棋，一切應該回規常態與黨的機制處理，而非因人設事。黨主席沒有個人態度，該怎麼處理，就怎麼處理。

至於另有中常委提醒選舉期間必然會發生很多違反黨紀的言論，希望黨中央要盡速處理，據尹乃菁轉述，鄭麗文表達非常認同，並當場提醒考紀會要及時處理，以免造成不可挽回的後果。

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