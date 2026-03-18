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    首頁 > 政治

    選舉黨內互打！「最強里長」方荷生被檢舉 批黨部機制出問題

    2026/03/18 16:18 記者甘孟霖／台北報導
    忠勤里長方荷生（左一）與吳沛憶同台遭檢舉，批評檢舉制度有問題。（擷取自方荷生臉書）

    忠勤里長方荷生（左一）與吳沛憶同台遭檢舉，批評檢舉制度有問題。（擷取自方荷生臉書）

    有「最強里長」之稱的台北市中正區忠勤里長方荷生被檢舉案審查，國民黨台北市黨部昨（17日）召開考紀會，決議兩人都不予懲處。方荷生今受訪不滿說，因選舉因素遭人莫名檢舉，地方黨部沒有審核機制，確認是無端指控後也無針對檢舉人的懲處機制，實在離譜。

    方荷生今受訪說，整件事情真的莫名其妙，無端的檢舉沒有相關證據，不懲處檢舉人，檢舉制度根本有問題，十分離譜。他也直言，此次檢舉案就是選舉糾紛，因為鄰近選舉，對手才惡意來檢舉他。

    他還原，事由是去年二月正值藍綠互相罷免期間，他以臻吉祥社會服務協會理事長身份，接受民進黨籍立委吳沛憶捐贈的物資，並非以里長身份同台，這都是要用來協助關懷弱勢長者，難道接受捐助、幫助他人，還需要先問過對方的黨派嗎？這實在離譜。

    方荷生說，吳沛憶是選區唯一立委，今天只要中正萬華區里長有辦活動，多少都會有同台機會，那這些里長難道也會被檢舉？黨部這樣胡亂收受檢舉成案，讓他感到非常不高興，昨日他也直接不到場說明以表抗議。況且，檢舉人提不出像樣的證據，不成案後竟然也沒有相關懲處，這樣只會助長亂檢舉歪風，刑法誣告罪也會被判七年以下有期徒刑，屬於重罪，現在看來就是制度有缺陷。

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