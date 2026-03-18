主持智慧城市展交流晚宴 林佳龍：台灣是各國建構供應鏈韌性關鍵夥伴

外交部長林佳龍（右）與經濟部長龔明鑫（左）於智慧城市展交流晚宴向現場各國賓客祝酒。（圖由外交部提供）

2026智慧城市展暨淨零城市展昨日揭幕。外交部長林佳龍與經濟部長龔明鑫昨晚共同主持「台灣之夜」交流晚宴，歡迎各國訪賓來台。林佳龍表示，台灣具有重要的戰略與經濟地位，是世界各國建立供應鏈韌性不可或缺的關鍵夥伴，台灣將繼續友邦及理念相近夥伴深化合作，互惠互利，共建經濟韌性。

林佳龍致詞表示，台灣運用在半導體、先進電子、人工智慧及再生能源等產業的領先地位與優勢，改善交通系統、優化能源利用、提升醫療服務並強化公共治理，推動智慧城市與國家發展。

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林佳龍說，台灣是蓬勃發展的民主自由國家，具有重要的戰略與經濟地位，是世界各國建立供應鏈韌性不可或缺的關鍵夥伴，對印太區域的和平穩定更扮演著重要角色。

林佳龍強調，外交部積極推動榮邦計畫，與經濟部及中華電信、台積電等產業界合作，攜手推動經貿外交，與世界各國強化半導體供應鏈、建立可信賴的數位網路、促進新能源及減碳合作，發展智慧醫療、智慧農業、永續旅遊及主權AI。例如龔明鑫去年12月率團赴波蘭考察海外科學園區設立，即是協助台灣企業布局全球的戰略。

林佳龍強調，台灣將繼續與帛琉、菲律賓、史瓦帝尼、巴拉圭、美國及歐洲各國等友邦及理念相近夥伴深化合作，互惠互利，共建經濟韌性，為全球創新及永續發展做出貢獻。

外交部說明，2026智慧城市展暨淨零城市展共計53國、173城市，逾3000名海外貴賓報名參加。「台灣之夜」交流晚宴由台北市電腦商業同業公會主辦，邀請共約370名賓客出席交流。

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