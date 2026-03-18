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    首頁 > 政治

    中東戰火讓台灣「斷氣」？賴清德闢謠：2個月能源供應全到位

    2026/03/18 16:12 記者陳政宇／台北報導
    網路近日謠傳台灣將全面「斷氣（天然氣）」假訊息，兼任民進黨主席的總統賴清德今（18日）強調，這2個月的能源供應已百分之百到位。（資料照）

    網路近日謠傳台灣將全面「斷氣（天然氣）」假訊息，兼任民進黨主席的總統賴清德今（18日）強調，這2個月的能源供應已百分之百到位。（資料照）

    中東戰火延燒，網路近日謠傳台灣全面「斷氣（天然氣）」假訊息，引發關注。兼任民進黨主席的總統賴清德今（18日）強調，台灣在能源進口上採取分散、多元的策略規劃，這2個月的能源供應已百分之百到位；政府也已啟動專案平穩機制，吸收6成油價漲幅。

    天然氣、汽油等能源供應議題備受關注。賴清德今天下午在民進黨中常會表示，對於近期中東動盪的局勢，可能影響國內能源供給情勢，政府已在第一時間啟動能源應變小組，全面掌握國際動態與國內儲備狀況，以「量足」、「價穩」為目標，全力確保能源供應安全與物價穩定。

    賴清德說，台灣在能源進口上採取分散、多元的策略規劃。目前這2個月的能源供應，已經百分之百到位，行政院也提前啟動5月替代氣源調度作業，並從6月起增加美國進口氣源量，來滿足國內能源需求。

    賴清德指出，在油價方面，政府也已啟動專案平穩機制，吸收6成油價漲幅，降低國際油氣價格波動對國內民生的衝擊。政府將持續關注中東情勢發展，密切掌握國際油氣市場與國內能源儲備狀況，確保社會運作無虞。

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