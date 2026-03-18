李四川走訪新北 卓冠廷：亡羊補牢 速度慢了

議員卓冠廷（前右）表示，比較新北市長參選人行程，李四川現在隨後跟上，方式是對的，可是速度慢了。（記者黃政嘉攝）

2026新北市長選戰開打，國民黨參選人李四川持續走訪新北各地傾聽民意，昨赴八里座談，並勘查淡江大橋夜間風切聲問題；民進黨新北市議員卓冠廷今受訪表示，比較新北市長候選人的行程，民進黨參選人蘇巧慧跑得最勤勞，李四川現在隨後跟上，「方式是對的，可是速度慢了」，他錯過過年跟民眾互動的時段，現在等於亡羊補牢，反觀民眾黨參選人黃國昌，基本上相對較沒有地方組織的公開行程。

民進黨立委郭昱晴今到新北市三峽車掃助選卓冠廷黨內初選，卓冠廷受訪表示，這幾天看到李四川團隊感覺比較急，無論是選舉的步驟，甚至連競選視覺都疑似學蘇巧慧，比方說蘇巧慧有溫暖、創新、會做事3個圖騰，李四川一樣弄3個圖騰，結果被網友發現有螺絲帽，沒有螺絲，代表「螺絲掉滿地」，整個選戰節奏很不尋常，且國民黨這次非常早就針對蘇巧慧打負面選戰，非常罕見。

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卓冠廷也說，比較候選人的行程，以新北來講，蘇巧慧跑得最勤勞，大大小小的活動全部都有到，李四川現在隨後跟上，最近看起來開始去各個地方跟基層搏感情，「這個方式是對的，可是我覺得速度慢了」，過年期間是這次市長候選人唯一一次可以在人最多、互動最深，以及大街小巷，藉著拜年跟大家互動，但李四川完全錯過這個時段，所以他現在等於是亡羊補牢，「不過我們還是正向看待，他做該做的事情」。

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