藍白選舉合作協議 民調決定縣市長提名 加權細節未定

國民黨中央今舉行中常會，國民黨文傳會主委尹乃菁會後轉述會議內容。（記者羅沛德攝）

藍白兩黨今日同步通過2026聯合治理及地方選舉合作協議，其中有關縣市長提名合作機制的民調與整合方式，協議內容明定雙方都同意共同委託具公信力的民調機構，民調題型將以與主要對手對比型式進行調查，並以民調結果作為兩黨參選人整合的主要依據，同時為了保持彈性，協議還規定具體民調執行細節，經雙方同意得另訂定作業辦法。

同時根據協議，有關民調未加權前樣本的性別、年齡別、教育程度別及行政區別，應通過樣本代表性檢定，檢定結果要與母體無顯著差異，檢定值（P-value）應達到0.05以下，至於民調樣本數、抽樣方式及加權方法等具體執行方式及細節，藍白兩黨約定由雙方再另行議定。

請繼續往下閱讀...

有關藍白聯合輔選機制，該協議明定，雙方同意成立「兩黨協商工作小組」，雙方各派3人代表組成，作為兩黨中央溝通協調機制，並將成立「藍白聯合助選團」，規劃全國輔選行動，有關鄉鎮市長、議員選舉，藍白兩黨同意依各自政黨機制於各縣市自行提名或徵召候選人，若個別選區有整合需求時，由「兩黨協商工作小組」基於最大勝選考量，邀集兩黨相關縣市黨部負責人協調。

根據協議，藍白雙方同意今年選舉共同推舉機制要遵守現任者優先原則，凡是兩黨現任者尋求連任縣市，由兩黨共同推舉，至於非連任或無現任者的縣市，若經協商決定進行合作，應由雙方共同推舉單一候選人代表參選並共同支持；在選後合作治理方面，若藍白合作地方首長候選人當選時，要建立雙方合作的治理模式，並邀請雙方專業人才參與縣（市）政事務，落實合作治理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法