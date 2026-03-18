NVIDIA GTC巡禮有感 陳其邁：AI已是城市治理與產業升級關鍵動能

陳其邁於NVIDIA GTC大會展區，參訪高雄重要投資夥伴鴻海展攤，鴻海積極布局AI伺服器與智慧製造。（高市府提供）

高雄市長陳其邁二度受邀出席NVIDIA GTC大會，親身見證AI最新發展，他認為AI已是城市治理與產業升級的關鍵動能。

陳其邁除了出席黃仁勳主題演講，也率隊參訪GTC大會展區，與多家高雄重要合作夥伴深入交換意見，包括NVIDIA、鴻海、Cisco（思科）、AWS、緯創與緯穎、Linker Vision等，深入了解AI伺服器、雲端運算、智慧城市等發展，並從中探討高雄推動AI產業升級與深化合作的契機。

請繼續往下閱讀...

陳其邁指出，高雄在推動智慧城市與數位治理過程中，將同步強化數位基礎設施韌性，並透過與國際企業的合作與交流，掌握全球技術趨勢，吸引更多投資與研發能量落地，帶動城市與產業持續升級。

他強調，AI已成為城市治理與產業升級的關鍵動能，高雄正以算力建設、產業應用與人才培育為核心，打造完整AI生態系，並透過「智慧高雄燈塔計畫」與主權AI建設，持續深化在交通管理、防災應變與公共安全等領域的智慧治理成果。

經發局長廖泰翔補充，今年GTC大會聚焦生成式AI、AI工廠、機器人、智慧製造與數位孿生等關鍵應用，吸引全球科技企業與研究機構參與，顯示AI正快速進入產業與城市治理各層面，這次參訪涵蓋AI產業鏈上游硬體、中游平台及下游應用，將作為高雄推動產業轉型、智慧城市建設與國際合作的重要佈局參考。

高雄市長陳其邁參訪NVIDIA GTC大會展區，探討生成式AI、機器人技術、數位孿生、代理型AI與物理AI等最新技術在高雄的應用與實踐可能。（高市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法