藍營頭份市長內參民調勝出 張淑芬：家和萬事興 曾玟學：藍營家務事

國民黨辦理頭份市長內參電話民調，由黨籍現任副議長張淑芬（前排右3）、議員徐功凡（後排右1）、陳永賢（前排左1），與可能的對手無黨籍縣議員曾玟學做比較，由張淑芬勝出。（資料照）

國民黨布局下屆苗栗縣頭份市長選舉，視無黨籍縣議員曾玟學為假想對手，辦理內參民調，由苗縣副議長張淑芬勝出。對此，張淑芬表示，承蒙鄉親的支持，但「家和萬事興」，會以黨的和諧及勝選為優先，審慎評估。

頭份市人口逾10萬，為全縣18鄉鎮市之冠，對於年底頭份市長選舉，地方執政的國民黨有丟失不得的壓力。尤其綠營可能與最高人氣的曾玟學並肩作戰，藍營審慎以對，於15到17日辦理內參電話民調，由已表態要轉戰頭份市長選舉的縣議員徐功凡、有兩屆頭份鎮長經驗的縣議員陳永賢及張淑芬3人，與曾玟學做比較。

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民調結果出爐，由張淑芬勝出，但國民黨苗栗縣黨部主委、縣議長李文斌強調因是內參民調，不會公開名次與數據，將交由黨中央討論協調。

對此結果，張淑芬表示，黨內年輕同志徐功凡已早表態參選，她為了黨內和諧，並未去觸碰這一塊，承蒙黨的愛戴與鄉親支持，但「家和萬事興」，會以黨的和諧及勝選為優先，審慎評估。張並透露，據轉述獲知的民調資訊，她和徐功凡的誤差值不高，並誇讚縣長鍾東錦「這隻母雞這麼強大」，她或功凡都可以。

徐功凡於去年底即表態欲轉戰頭份市長，對於民調結果，他也感謝鄉親的支持，但強調此結果並非終點，而選舉以民意為基石，他仍會持續走自己的路，繼續努力。

被藍營視為頭份市長選舉頭號勁敵的曾玟學，對此民調則表示，這是國民黨的家務事，沒有意見。但強調，他個人仍會繼續為苗栗鄉親服務，請鄉親持續給予支持。

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