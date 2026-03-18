318學運12週年 顏若芳點名黃國昌、柯文哲「背叛」街頭同伴

今天是318學運12週年，顏若芳在臉書分享當年她在現場與前監委陳師孟等夥伴的合影。（取自顏若芳臉書）

今天是318學運12週年，民進黨籍台北市議員顏若芳在臉書貼文表示「當年乘著這場運動紅利而崛起的政治人物，如今卻成了自己曾經反對的模樣」，點名民眾黨主席黃國昌與前主席柯文哲，雙雙背棄「公開透明」的初衷，將個人的政治利益與權力，凌駕於台灣的民主防線之上，是對當年街頭同伴最深的背叛。

顏若芳在臉書發文指出，12年前，無數台灣人為了擋下黑箱服貿、拒絕被鎖進中國，義無反顧地挺身而出，在街頭守住了台灣的未來。12年過去了，危機卻從未真正遠去。中國的文攻武嚇日益加劇，而更令人氣憤的是，「當年乘著這場運動紅利而崛起的政治人物，如今卻成了自己曾經反對的模樣」，點名黃國昌與柯文哲當年靠著太陽花的民意發跡，如今雙雙背棄了「公開透明」的初衷。

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顏若芳說，黃國昌選擇與當年強推黑箱的政黨（國民黨）妥協，在國會裡聯手毀憲亂政；柯文哲不僅對當年太陽花學運的立場反覆，他領導的民眾黨屢傳黑箱爭議，如今更深陷貪腐泥淖。黃、柯兩人將個人的政治利益與權力，凌駕於台灣的民主防線之上，這是對當年街頭同伴最深的背叛。

顏若芳說，守護台灣不只在立法院的激烈攻防，更必須落實在地方基層。她身為市議員，會在市議會嚴格監督，防堵任何統戰力量與貪腐勢力滲透進台北市的校園與鄰里。民主自由是一場沒有終點的接力賽，面對藍白的荒腔走板、背信棄義，以及中國的步步進逼，她會和大家站在一起，寸步不讓。

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