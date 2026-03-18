潘孟安推薦擔任監委 黃國昌：「廢物酬庸院」必須廢

總統府秘書長潘孟安日前擬推薦民眾黨黨主席黃國昌出任監察委員遭拒，黃在今（18）日中央委員會反諷民進黨政府下的監察院早已淪為「廢物院、酬庸院」，卻執意提名監察委員，不只虛情假意，更是莫名其妙。（資料照）

總統府秘書長潘孟安日前擬推薦民眾黨黨主席黃國昌出任監察委員遭拒，黃也已在今（18）日中央委員會上表明立場。黃重申，民眾黨早已提案修憲廢除監察院，反諷民進黨政府下的監察院早已淪為「廢物院、酬庸院」，卻執意提名監察委員，不只虛情假意，更是莫名其妙。

黃國昌表示，台灣民眾黨團已提案、並獲通過成立修憲委員會，踐行民進黨過去曾大聲疾呼廢監察院之主張，反觀民進黨執政後一再將監察院作為酬庸派系、政治追殺的工具，監察權早已被玩忽職守、監察院更是淪為東廠。

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黃國昌強調，近來多位尸位素餐、名實不符，毫無適任性可言之監委，更屢屢被爆出上班時間濫用公務車遂行私人事務，監察院卻包庇護短，最嚴重的懲處只要道歉就好，再度印證台灣人民對監察院的印象，是「官官相護廢物院」；曾誇口自己要當「末代監察院長」的前監察院長陳菊，因病請假長達年餘，最後經民眾黨團踢爆後，賴清德總統才匆匆准辭，再一次彰顯民進黨拿到權力後，發現監察院又香又肥，既可酬庸各路人馬、又可拿來追殺在野黨，就死皮賴臉緊握著不肯放手。

黃國昌表示，民進黨種種荒謬行徑都坐實監察院早已是不折不扣、毫無懸念的廢物機關，因此我們當然不會推薦監察委員，更堅定監察院必須要廢、不能不廢，台灣民眾黨立法院黨團將堅守立場，持續推動修憲工程。

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