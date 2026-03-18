談藍白合 鄭麗文揭示提名合作機制、共同聯合輔選等合作面向

國民黨18日舉行中常會，黨主席鄭麗文主持會議，並對外說明藍白合作進展。（記者羅沛德攝）

國民黨中常會今將通過藍白兩黨合作協議，黨主席鄭麗文在主持中常會發表談話時指出，藍白合作分為幾個面向，包括共同政策願景、提名合作機制以及未來的共同聯合輔選、聯合治理，而且合作層面除了直轄市、縣市長選舉，還包括鄉鎮市長及議員選舉。

鄭麗文指出，藍白兩黨上週已經宣布共同願景，她強調，政黨不該是你死我活的鬥爭，而是回歸理性對話與合作的大門，並基於全民福祉，兩黨共同結合長期關注的議題，互補不足，要無死角的照顧所有人民。

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鄭麗文表示，經這幾天兩黨代表密集溝通協調，今天上午已經完成協議的定稿，未來藍白合作一定是開大門、走大路，秉持對等、民主以及尋求最大的勝選目標，而且一定會照顧人民福祉，堅定的推動國家發展，未來不論政策或提名、輔選，一定會通過兩黨的黨內正式民主程序。

鄭麗文還說，藍白合作分為幾個面向，包括共同政策願景與提名合作機制，包括直轄市、縣市長以及鄉鎮市長與縣市議員選舉，其中重中之重就是兩黨都有提名的宜蘭縣、嘉義市與新北市，兩黨將成立協商工作小組，國民黨將由副主席兼秘書長李乾龍、副秘書長李哲華以及文傳會主委尹乃菁參與，除了黨中央代表外，各地方也會邀請當地的候選人、候選人團隊及現任議長、地方首長共同參與，凝聚最後協調機制。

藍白共推選區提名機制將回歸民調

鄭麗文並指出，藍白共推選區提名機制將回歸民調，至於民調細節會依照各地不同需求進一步協調﹔鄉鎮市長、議員選舉的層面，則會根據當地的特殊生態，秉持溝通務實的態度，共同求取最大勝選目標。

此外，鄭麗文說，除了提名機制外，未來兩黨還會共同聯合輔選與聯合治理。她指出，目前基隆市、苗栗縣已經是藍白聯合治理的典範，未來兩黨會共推最專業的優秀人才進入地方執政團隊，而且要反應所有來自台灣民意的需求與期待，希望藍白合作可以任重道遠，不但贏得2026選舉，並為未來2028政黨輪替奠定合作基礎。

鄭麗文還說，中常會也將通過黨務人事案，前文傳會主委吳宗憲因參選請辭，將改由文傳會副主委尹乃菁升任，但吳宗憲仍會兼任國民黨發言人一職。

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