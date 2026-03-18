為女足賽喊「台灣加油」竟被趕出場 僑委會：未來提前掌握賽場資訊

僑委會委員長徐佳青18日出席立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。（記者塗建榮攝）

台灣女足3月10日赴澳洲出賽亞洲盃賽事，有我國球迷在場邊高喊「台灣加油」，竟遭主辦單位帶離。民進黨立委林楚茵今（18）日質詢時，轉述觀賽僑胞說法透露，當時現場工作人員要求不得揮舞台灣旗幟時，無奈坦承是迫於中國壓力。僑委會委員長徐佳青承諾，僑委會未來將提前掌握賽場背景資訊，讓到場加油的台商及僑團能預作準備。

立法院外交及國防委員會今日邀請僑務委員會委員長徐佳青報告業務概況，並備質詢。民進黨立委林楚茵質詢關切，台灣女足赴澳洲出戰亞洲盃期間，有我國球迷在場邊高喊「台灣加油」遭主辦單位干預，應援者甚至於中場被帶離。

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林楚茵質詢直言，台灣女足遭打壓的背後黑手就是中國勢力，肯定駐代表處與澳洲僑界挺身而出，將危機化為轉機，讓國際看見中國惡霸行徑。事件發生後，外交部駐雪梨辦事處立即致函抗議，在地台僑也發揮社群影響力，接受澳洲媒體採訪還原真相，成功引發國際關注。

林楚茵引述觀賽僑胞說法指出，現場工作人員要求不得揮舞台灣旗幟時，無奈坦承是迫於中國壓力，否則恐丟了工作，然而也有澳洲民眾高喊「這裡是澳洲不是中國」，顯示越來越多國際友人理解台灣處境，願意給予實質支持。

僑委會委員長徐佳青答詢表示，僑委會未來將提前掌握賽場背景資訊，讓到場加油的台商及僑團能預作準備，她強調，中國每次無理施壓都讓台灣贏得更多國際友人聲援，也使僑胞凝聚力更勝以往。

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