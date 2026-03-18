美官員重申對台軍售享優先權 與國防部盤點獲裝現況相符

目前美國政府正積極尋求加速交付積壓的對台軍售項目，與我國防部近期盤點現況相符。（歐新社）

美國聯邦眾議院外交委員會於當地時間17日針對軍售議題舉行聽證會，多位美方高層官員在會中明確表態，向台灣提供安全援助為首要任務。美方除強調對台軍售的優先順位高於其他國家，也重申美國對台「六項保證」並未改變，目前美國政府正積極尋求加速交付積壓的對台軍售項目，與我國防部近期盤點現況相符。

針對外媒報導美國因應中東戰事消耗彈藥，以及美國總統川普延後與中國國家主席習近平的峰會，是否將影響（政府擬提出的8年期1.25兆元國防特別預算中對美軍購）後續案項，國防部長顧立雄昨受訪強調，國防部與美方均有進行密切協調，據了解美方內部審查程序皆如期進行，我方並未接獲任何有關遲延的訊息；對於美軍裝備調度與部署行動則不便評論，但會嚴密監視台海周邊及中國的動態。

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據中央社報導，美國國防安全合作署（DSCA）署長米勒（Michael F. Miller）在聽證會上面對議員關切魚叉飛彈交貨順序時指出，將台灣優先順位置於所有其他需求之上的指引依然有效，若在提供魚叉飛彈給沙烏地阿拉伯或台灣之間存在競爭關係，台灣將享有優先權。

報導指出，對於川普先前言論是否影響對台政策，美國國務院政軍局資深官員布朗（Stanley L. Brown）與國防部採購與維護次長杜飛（Michael Duffey）皆表示，未留意到任何改變六項保證的舉措，並強調美方持續尋求各種方式確保能加速執行，其中很大一部分涉及售台的F-16戰機。

​美國政府於2020年10月正式知會國會，同意出售台灣100套海岸防禦系統，具體包含400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射飛彈、飛彈發射運輸車及雷達卡車等相關配套設備，當時宣布之軍售總額約為23.7億美元。儘管該案在履約初期曾面臨產線重啟與供應鏈等挑戰，令外界一度擔憂進度落後，但隨著美方高層明確下達優先供台的指引，目前全案正由台美雙方嚴密管制順利推行中。

首批發射車與雷達車等地面系統裝備已於去年起陸續抵台交裝，飛彈彈體也接續交付，預計將維持原定目標，於2028年將全數系統與彈體交運到位，目前並無嚴重延宕情況。

​針對美方高層重申積極加速對台軍售交付項目，回顧國防部去年（2025年）11月向立法院外交及國防委員會提出的專案報告，目前軍事投資類對美軍購案共計25案。在進度超前部分，「海馬士遠程精準火力打擊系統」原規劃於2027年交運的第2批18套發射系統，已提前至2026年第4季交運。進度正常部分，包含「拖式2B型高效能反裝甲飛彈」及「方陣快砲」等共計21案，且前述兩項重點裝備皆已全數獲裝，餘案依節點正常交運。

​至於進度延宕項目，國防部報告中指出共有3案。其中美方特別點名將加速交付的「F-16V BLK70戰機」，受產線搬遷重啟及供應鏈中斷等複雜因素影響，產生交運風險，美方已採2班制20小時全力趕工，原規劃於2026年全數飛返。「AGM-154C飛彈」則因採購最新構型，須重啟產線、備料及系統發展整合，規劃於2027至2028年全數交運。

至於美軍日前大展威力擊沉多艘伊朗軍艦的「MK-48重型魚雷」，同樣受供應鏈中斷與重啟產線等因素影響，數度調整交運期程，目前規劃於2026至2028年全數交運。國防部對此強調，針對所有軍購案均由臺美雙方透過各式會議嚴密管制，並依產製情形要求美方修正付款期程，確保我方權益。

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