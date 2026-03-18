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    首頁 > 政治

    陳揮文轟劉世芳犯媒體大忌 葉耀元反嗆：尊重很難嗎？

    2026/03/18 15:21 即時新聞／綜合報導
    內政部長劉世芳。（記者羅沛德攝）

    內政部長劉世芳。（記者羅沛德攝）

    內政部長劉世芳昨出席立法院院會，媒體追問時遭記者碰觸引發不悅事件，不過媒體人陳揮文痛批，劉世芳這種動作是媒體圈大忌。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元嘆說，「大忌？我以為尊重彼此是很簡單的事情，但在台灣好像只要是可以『詰譙』民進黨的官員，怎麼說都通」。

    葉耀元今日於臉書粉專轉發媒體報導，報導標題為「砲轟劉世芳『犯了媒體圈大忌』陳揮文獻計反制：讓她罰站20分鐘」，內容提及「民眾黨立委李貞秀16日質詢初登板，行政院官員、內政部長劉世芳等人拒絕上台備詢。劉世芳17日在立法院議場前受訪時，因現場媒體擁擠，記者麥克風疑似碰觸到她，劉世芳當場不滿怒瞪記者表示「你碰到我了，我覺得受到騷擾」，並要求記者保持距離後才願意回應提問。對此，媒體人陳揮文在節目《新聞大白話》痛批，劉世芳這種動作是媒體圈大忌；而劉世芳無視李貞秀的行為，在野立委應該讓她罰站20分鐘​」。

    葉耀元質疑，「大忌？我以為尊重彼此是很簡單的事情，但在台灣好像只要是可以詰譙民進黨的官員，怎麼說都通。最可怕的是，有很多台灣人覺得這種言論非常合理，我也是醉了。」

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「整個鏡頭貼著人家臉拍，還靠這麼近推擠......根本是挑釁，很沒禮貌！」、「我陳揮文我後來覺得他就是個兩邊撈的投機客罷了」、「騷擾就是騷擾！」、「沒有說要告，只是要求要保持距離才受訪，這完全合理吧......難不成當媒體都是那個被延長羈押的那個」。

    另，劉世芳今在參加刑事警察局召開的「掃蕩黑幫詐團行動專案」查緝成果記者會中，對此進行說明與解釋，她強調，當時訪問時，被多次碰觸到胸部，開始覺得是無意，但之後備感困擾，才會要求記者後退一點，為了改善未來的採訪環境，會要求設置一定的空間，也能確保每位記者都能獲得訪問的機會。

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