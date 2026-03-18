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    首頁 > 政治

    卓揆嗆藍白封殺中選會人選無誠信 韓國瑜幕僚酸：拉「韓維拉」救援」

    2026/03/18 14:16 記者劉宛琳／台北報導
    立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮接受「飛碟午餐」專訪。（飛碟午餐提供）

    立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮接受「飛碟午餐」專訪。（飛碟午餐提供）

    針對中選會委員審查結果，行政院長卓榮泰昨天在立法院答詢時，多次提及與立法院長韓國瑜協調的過程，批評藍白把獨立機關變成藍白機關，違背當初所有的承諾，並表示行政院會再補送3個人的名單，藍白不能言而無信。即將投入臺北市松山、信義區初選的韓國瑜辦公室主任許原榮在「飛碟午餐」節目上大酸卓榮泰的壓力真的很大，才會拉「韓維拉」上場救援。

    許原榮強調，「藍白黨團並沒有違反協商承諾」，因為民進黨仍可依協商共識，重新提名中選會委員，即使比例的確達成共識，但人選仍須經立院審查，不能要求立法院一次全過，畢竟「不合適的人選，終究不合適」。

    許原榮認為，解鈴還須繫鈴人，執政黨的問題一直都是沒有與在野黨團好好溝通，導致朝野陷入僵局。

    另外，針對松信議員黨內初選新人5搶2局面。許原榮坦承，由於國民黨內規針對年齡加權，參選前他就知道自己很吃虧，但是基於自己在松山信義經營了23年，他的幕僚性格，看到民眾的需求，會想盡各種辦法解決問題，既然累積了這麼多經驗，為什麼不轉化為公共服務？

    許原榮說，因為如此，他毅然決然投入初選，希望自己可以為地方與家鄉，多做一點什麼。他也說，雖然對手的知名度很高，但是他們都需要一點時間摸索或者認識選區，自己則是「松信最熟悉的背影」，相對其他參選人，自己對松信更加熟悉，是鄉親最好的選擇。

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