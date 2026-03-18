破紀錄！去年逾500歐洲政要訪台 外交部：近2年37名美參眾議員來訪

立法院外交及國防委員會明（18）日將邀請外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。（資料照）

總統賴清德上任近兩年，外交部長林佳龍明日將赴立法院進行業務報告，盤點過去兩年的外交成果。書面業務報告指出，自總統賴清德上任迄今，美國國會兩院跨黨派共12團、37名聯邦參眾議員訪台，台美將循「台美教育倡議」第5次高層對話結果深化青年交流；歐洲方面，去年有來自歐盟對外事務部（EEAS）、歐洲議會、歐洲各國，共86團、逾500名外賓訪台。

立法院外交及國防委員會明（18）日將邀請外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。

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外交部：過去兩年共12團、37名美國參眾議員訪台

外交部書面報告指出，自總統賴清德上任迄今，美國國會兩院跨黨派共12團、37名聯邦參眾議員訪台；第119屆國會自去年初開議以來，兩黨已提出包含完成立法的「台灣保證落實法案」等，逾70項涉台法案及友我決議案，顯示國會跨黨派對提升台美關係、支持台灣安全與國際參與具高度共識，並持續制度化增強對台支持。

外交部說明，台美也與其他國際夥伴透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）辦理10場在台工作坊、吸引75國、2400參與人次，舉辦9場海外活動，鏈結台灣與理念相近夥伴實質合作，拓展我國際參與空間。

外交部說明，「台美教育倡議」第5次高層對話也已順利舉行，確立未來3年台美合作策略，結合「青年百億海外圓夢基金計畫」，深化青年交流、華語教育、英語教育及高等教育領域合作。其中，外交部支持美方語言訓練及交流計畫規模持續成長，2024至2025年間計有6513名美國學生來台研習華語，總人數創新高；副助卿孔如璞（Robert Koepcke）更簽署國務院致「各州教育主管委員會」（CCSSO）函，擴大台灣華語教育在美影響力。

台美地方交流方面，近700天以來，美國各州經貿團來訪頻繁，共8名州長、關島總督及12名副州長率團訪台，簽署多項合作交流備忘錄；全美已有22州及關島設立共23個駐台辦事處，推動台美雙向投資及貿易；41州議會通過68項友我決議案、35州議會成立友台連線，累計超過700名州參眾議員加入。

日政府多次重申台海和穩重要性 台灣將循世博模式參展橫濱園藝博覽會

台日關係方面，日本政府已多次公開重申維持台海和平穩定的重要性。包括日本首相高市早苗去年12月15日在參議院預算委員會上接受質詢時表示，台灣問題應透過對話和平解決；日本外相茂木敏充今年2月10日表示，台灣是日本極重要夥伴與珍貴友人。

外交部指出，台日兩國透過經貿、觀光、文化與災難互助建立深厚情誼。明年橫濱園藝博覽會將於當年度3至9月期間在日本神奈川縣橫濱市舉行，我方已應日方邀請，將循大阪世博模式，由我在日法人報名參展，本部正持續與日方協商相關細節。

外交部：去年共86團、逾500名歐洲外賓訪台

台歐關係方面，自總統賴清德上任至今，副總統蕭美琴已2度訪歐，林佳龍也已3訪歐洲推動總合外交，拓展台歐無人機民主同盟供應鏈、訪問歐洲多國參與文化活動，並首獲邀於華沙安全論壇演說。

外交部說明，歐洲政要訪台交流去年也刷新紀錄，共有英國前首相強生、斯洛維尼亞前總理楊薩（Janez Jansa）等來自歐盟對外事務部、歐洲議會、歐洲各國，共86團、逾500名外賓訪台。

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