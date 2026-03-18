雲林林淑芬、林靖冠退民眾黨 周榆修：遺憾「但不以為然」

有意參選雲林縣議員的前民眾黨雲林縣黨部主委林靖冠（右）今天宣布退黨；圖為林靖冠2022年競選時，前黨主席柯文哲的媽媽何瑞英（左）南下力挺。（資料照）

台灣民眾黨雲林縣黨部前主委林淑芬、林靖冠姊弟今（18）日宣布退黨，他們不滿黨中央竟要林靖冠和涉光電弊案被起訴求刑的雲林縣議員王又民之子王竣毅一起初選爭提名。民眾黨秘書長周榆修表示，遵守黨代表大會與中央委員會初選制度理所當然，對其將競爭顛倒錯認為對黨的攻擊表達高度遺憾，且深表不以為然。

林淑芬、林靖冠姊弟先後擔任過民眾黨雲林縣黨部主委。

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周榆修重申，台灣民眾黨黨內提名作業，秉持「制度選才、民意優先」的原則，透過公開透明的機制，目標是選出最能代表民眾期待、最具服務能力的優秀人選，全力迎戰2026年地方選舉。黃國昌主席亦多次表示台灣民眾黨始終希望優先以協調凝聚共識方式，解決同一選區多人參選情事；若無法達成共識時，必須回到制度以民調方式公正處理。

周榆修表示，雲林縣議員第一選區選舉目前屬協調段，尚未進行初選民調作業，曾執掌黨部主委重責者以莫須有之說詞，混淆視聽。此實非台灣民眾黨一貫秉持之理性、務實、科學之核心價值。

周榆修最後強調，台灣民眾黨2026初選制度沒有任何人享有特權，現任議員亦沒有優先被提名權。民主政治公平機制沒有先來後到之別，更不可能由任何特定地方人士把持。周榆修並呼籲全體黨公職從政同志，2026是攸關台灣民眾黨發展的關鍵選戰，唯有團結齊心才足以堪當台灣人民最堅實的後盾。

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