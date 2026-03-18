外交部近2年接待逾7200名外賓 逾半國人滿意外交表現

外交部最新業務報告指出，外交部自總統賴清德、外交部長林佳龍上任至今，已接待逾730個訪團、超過7200名外賓來台。（資料照）

外交部最新業務報告指出，外交部自總統賴清德上任至今，已接待逾730個訪團、超過7200名外賓來台，並有22個理念相近國及多個國際組織發布122則聲明捍衛台海和平穩定。

立法院外交及國防委員會明（18）日將邀請外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。

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外交部書面報告指出，自總統賴清德上任至今，外交部已接待逾730個訪團、超過7200名外賓來台，林佳龍近2年也走訪11個友邦及美國、歐洲等超過20國，足跡遍及6大洲。

面對中國不斷片面升高台海緊張情勢，外交部說明，近2年來友邦與理念相近國家共22國、IPAC、北約及歐洲議會發布高達122則聲明，肯定台海和平穩定的重要性；美國政府去年12月公布最新「國家安全戰略」，強調台灣安全與地位重要性；外交部長與3位次長也接受國內外媒體專訪逾80次，重申台海安全攸關全球和平與繁榮，籲請國際社會共同支持，確保台海和平穩定。

外交部指出，外交部近2年來共計委外進行4次民意調查，結果均顯示，皆有過半受訪國人對政府外交整體表現表示滿意；逾7成受訪者支持總合外交、超過6成支持榮邦計畫。

護照核發方面，外交部說明，去年度護照核發數逾230萬本、1月1日起正式實施的「有條件式線上申換護照」申請人數由上半年度單月平均3千多件提升至6千多件，成長幅度近1倍，迄今已有超過8萬人受惠。

急難救助案件方面，外交部說明，近2年來，全球駐外館處辦理旅外國人急難救助件數逾1萬3000件、協助超過1萬8000人。因應中東地區戰火，外交部及外館迄已協助超過2100名國人平安返抵台灣。

旅遊便利方面，外交部指出，過去2年有泰國、菲律賓、汶萊3國提供我國人免簽待遇，馬來西亞及紐西蘭開放我國旅客運用自動通關便利。外交部也鼓勵我國籍航空公司增闢直飛美國德州、亞利桑納州及華盛頓特區的直航航線，反映產業往來、投資布局與民眾互動需求的成長。

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