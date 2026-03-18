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    首頁 > 政治

    劍指桃園市長？黃世杰被指「帶職跑行程」 鄭銘謙：依規請假

    2026/03/18 13:12 記者劉詠韻／台北報導
    圖為法務部次長黃世杰備詢。（資料照）

    圖為法務部次長黃世杰備詢。（資料照）

    2026年北桃雙城選戰逐漸升溫，法務部政務次長黃世杰被點名可能參選桃園市長，媒體亦報導他昨日赴桃園參加農會活動，形同公開跑行程。對此，法務部長鄭銘謙今於立法院司法及法制委員會表示，黃世杰已於上週完成請假手續，17日請假上午半天，下午返回法務部主持會議。

    國民黨立委林沛祥質詢指出，媒體報導黃世杰可能參選桃園市長，且昨日上班時間赴桃園參加農產品活動，詢問鄭銘謙是否知情，以及黃是否已請假。鄭銘謙回應，黃世杰是否參選，目前僅出於媒體報導；至於請假程序如有需要均依規辦理，且黃世杰皆已按程序完成請假，並未影響法務部業務。

    黃世杰則透過幕僚發布聲明，指瞭解民情、保持與民眾接觸，也是政務官的重要任務，因此在不影響公務的前提下，地方活動若有邀請就會出席，近兩年來皆是如此。

    黃世杰說，農會有寄發活動邀請函，他作為在地人、農家子弟，一向重視與關心農民，參加非公務行程也都有完成請假程序；至於法務部的業務，也會跟所有同仁並肩作戰，如常達成各項工作。

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