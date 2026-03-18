不滿初選操作 民眾黨雲林前主委林淑芬姊弟退黨掀出走潮

民眾黨雲林縣黨部前立委林淑芬、林靖冠姊弟不滿黨中央初選程序，提出退黨申請，恐掀黨員出走潮。（記者黃淑莉攝）

民眾黨雲林縣黨部前主委林淑芬、林靖冠姊弟，因不滿黨中央決定推動林靖冠與涉光電弊案一審被判刑9年6個月雲林縣議員王又民的兒子王竣毅，雲林第一選區議員初選程序，今（18）日共同宣布退出民眾黨。據了解，黨中央得知，致電要徵召林靖冠參選，2人認為不應把選舉當兒戲，拒絕提議。

林淑芬與林靖冠2人共同發表退黨聲明指出，過去多年在黨內與許多夥伴並肩努力，不僅積極投入地方政治改革，也持續推動黨務發展，2年前更號召舉辦千人入黨大會，展現對政黨理念與地方政治的高度投入，並始終秉持清廉從政與理性問政的初衷。

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2人表示，但最近黨中央在雲林地方選務上的決策方向，已違背黨的清廉從政理念，就算初選贏了受到傷害也很大，基層也會有所質疑及混淆，黨中央對外界質疑與反應至今未見具體檢討與調整，令不少支持者感到失望，經過長時間審慎評估後，2人決定提出退黨申請，並與多名幹部及數百名黨員一起退出民眾黨。

林淑芬曾任雲林縣第一選區議員，上個月才卸任民眾黨雲林縣黨部主委，由民眾黨不分區立委蔡春綢接任；林靖冠在2022年參選第一選區議員失利。

據指出，民眾黨年底九合一選舉，雲林縣提名登記截止，僅縣議員有人登記，分別為第一選區林靖冠、王竣毅、第三選區陳乙辰、第四選區張家閎及第五選區林宜豊。林淑芬強調，雖退黨，林靖冠仍會參選到底。

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