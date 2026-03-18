馬辦切割蕭旭岑衝擊兩岸交流？ 國台辦說話了

中國國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

馬英九文教基金會日前發布聲明，指蕭旭岑「未來的個人言論及行為，均不能代表基金會及馬英九的立場」。對於蕭不能代表馬英九基金會，未來是否衝擊兩岸交流？中國國台辦今日表示，我們注意到有關報導，願在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，與台灣各團體、各界人士，共同加強兩岸各領域交流合作。

馬英九基金會聲明表示，聘請戴遐齡擔任基金會執行長。並說明戴遐齡人品端正，操守清廉，曾任台北市立大學校長，行政院體委會主委等職務，其才能卓越、學術交流及行政管理經驗豐富。

請繼續往下閱讀...

基金會特別指出，蕭旭岑及王光慈均已於今年2月底完成離職交接手續；未來蕭旭岑及王光慈兩人的個人言論及行為，均不能代表馬英九基金會及馬英九立場。

蕭旭岑目前擔任國民黨副主席，其言行爭議不斷，日前率團赴中參加國共智庫論壇，會見中國政協主席王滬寧，也曾嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已」，引發藍營基層焦慮。

對於行政院長卓榮泰赴日觀看世界棒球經典賽，聲稱是私人行程、自費，遭國民黨立委圍剿批評。蕭則認為，卓榮泰到哪都是中華民國的行政院長，身分不因私人行程而變，因此是公務行程。

國台辦發言人陳斌華在例行記者會指出，關於馬英九基金會的問題，我們注意到有關報導。近年來馬英九基金會積極開展兩岸交流活動，受到兩岸各界廣泛關注和積極評價，為促進兩岸同胞，特別是青年交流往來，推動兩岸關係和平發展發揮積極作用。

陳斌華接著說，我們願在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，與台灣各團體、各界人士共同加強兩岸各領域交流合作，造福兩岸同胞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法