國民黨台中市長選舉「姐弟之爭」 蔣萬安表態推薦江啟臣

台北市長蔣萬安公開推薦立法院副院長江啟臣參選台中市長。圖為蔣萬安與江啟臣17日出席台北願景館開幕儀式。（資料照，記者陳逸寬攝）

國民黨台中市長提名將於25日至31日舉行初選民調，爭取提名參選的立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔「姐弟之爭」白熱化，江啟臣今天在臉書PO出他參觀台北市政府願景館的影片，台北市長蔣萬安在影片中稱讚江啟臣「具有強大的溝通協調能力，而且有國際的宏觀視野，大台中未來長遠的發展，江絕對是最佳人選，表明「我推薦江啟臣」！

江啟臣表示，蔣萬安邀他去台北市政府願景館參觀，中午並一起吃飯，兩人透過便當午餐有了輕鬆的深度交流的時光，從首都的治理經驗，談到大台中的未來藍圖；從科技導入市政的挑戰，聊到如何讓城市發展更有溫度。

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江啟臣說，兩人邊吃邊聊，交換了許多對城市治理的真實想法，蔣萬安分享了台北在推動智慧城市上的突破，他也和蔣談了許多他對大台中未來的規劃，兩人都深信，一座偉大的城市，需要的不只是冰冷的科技，更是照顧每一位市民的溫暖與魄力。

蔣萬安則在影片中表示，過去他和啟臣在立法院並肩作戰，培養絕佳默契，稱讚江啟臣具有強大的溝通協調能力，而且有國際的宏觀視野，大台中未來長遠的發展，他認為江啟臣絕對是最佳人選，「我推薦江啟臣」！

台北市長蔣萬安公開挺立法院副院長江啟臣選台中市長。（擷取自江啟臣臉書影片）

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