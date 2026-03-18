下週排審國防特別條例！ 召委陳冠廷籲：通過院版對藍白更是加分

民進黨籍外交及國防委員會召委陳冠廷。（資料照）

立法院會日前將政院版8年1.25兆、國民黨團版3800億元+N、民眾黨團版4000億元「國防特別條例草案」併案付委審查。民進黨籍立院外交及國防委員會召委陳冠廷今日受訪時表示，下週將排審院版及在野黨所提軍購條例，希望能達到三贏，若在野黨立委能通過政院版本，對國民黨、民眾黨也會是加分，希望在野黨領袖好好思考。

陳冠廷受訪時指出，有關下週國防外交委員會的議程，週一23日先進行詢答，週三25日及週四26日進行軍購條例逐條審查。他強調，目前在三個版本中，當然希望政院版能得到大家的認可，主要的爭點包括交付期程、整體數量的量額等，希望以行政院版為主，也請國防部跟朝野黨團全力溝通。

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陳冠廷表示，這次的特別條例，對台灣的國防至關重要，若晚一天通過，對國家的風險就是多一天。至於是否擔心，政院版遭藍白杯葛，他說，這不是零和遊戲，希望可以達到三贏，當中有些地方可以協商討論，但不要差太多，像是交付期程部分，如果把它打死在2028年，這不符合現階段的產製期程。

他呼籲，在一些物理上不可能達成的部分，希望在野黨能夠理解，倘若把它當作零和的鬥爭，國家不會推進。通過行政院的版本對每一個政黨都有幫助，從民調中可以看出，國民不計代價希望提升國防能力、防止中共侵擾，因此通過行政院版，不僅對執政黨加分，特別對藍白也是加分，藍白在這個議題上已被民眾所不信任，通過後更能對他們加分，希望在野黨領袖好好思考。

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