林國漳搶攻選票 推「運動處」改制納青年專責事務

進黨宜蘭縣長參選人林國漳（左５）發表青年四大政見，在地青創店家端出「開漳蛋糕」預祝選舉旗開得勝。（記者王峻祺攝）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天選在深具青年參政意義的318指標日，發表「青年宜蘭：安居、創業、就業、參與」政見，強調將翻轉現有縣府治理模式，未來將把「運動處」改制為「運動暨青年發展處」，整合零散資源並專責青年事務，將宜蘭打造成青年敢於逐夢、穩定生活的首選城市。

林國漳說，未來除要改制「運動處」，也將強化青年事務委員會的實質決策權，落實「青年提案預算執行數額」，並增加縣府團隊中的青年主管比例。青年創意不應僅止於諮詢，而應直接進入決策核心，讓治理思維更具創新與活力。

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他強調，在創業與數位權益上，則計畫成立「宜蘭共創學院」，活化閒置空間為創業基地，並於頭城爭取設立「數位衝浪者中心」，吸引全球數位遊牧人才，同時加碼青年就業與創業支持獎勵金，陪伴度過職涯挑戰。

林國漳也規劃於縣政中心興建400戶青年及婚育宅，落實居住正義；交通方面推動「全面性TPASS月票補貼」，城際月票由1800元降至1500元，縣內月票由750元降至500元，減輕通勤族負擔；面對網路風險，建立「宜蘭青年數位安全網」，提供數位詐騙、霸凌與深偽影像受害者的法律及心理支持。

政見會現場，吸引多名年輕民代與參選人相挺，在地青創店家也端出「開漳小蛋糕」預祝選舉旗開得勝。林國漳說，執政者責任，是將青年熱誠轉化為制度支持，未來宜蘭將不再讓年輕人漂泊，要在這片土地上安居樂業。

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