當總統竟因「一場誤會」？ 蔡英文神回揭密：全因姚人多哭太慘

前總統蔡英文。（資料照）

前總統蔡英文自卸任後常常在社群平台發文與海巡回覆留言。近日她在社群平台Threads上一則幽默回應引發關注。針對網友提問「是否曾因草率理由接下工作卻做很久」，蔡英文親自留言揭密，自曝當初接下民進黨主席、甚至最後走向總統之路，起因竟是為了安撫一名「正在哭的教授」。

經營臉書粉專「孟買春秋」、作家喬伊斯今日轉發蔡英文回覆一則網友於Threads發文截圖。

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截圖內容顯示，蔡英文回憶，2008年民進黨總統大選敗選後，她在街頭遇見正在痛哭的清大教授姚人多，當時為安撫對方，她便答應對方先前的演講邀約。「後來，很多人邀請我出來參選黨主席，全部被我拒絕，直到姚人多來找我，我以為是要談清大演講的事，沒想到他帶來了一群人，說服我出來參選民進黨主席」。

蔡英文笑稱，這場「誤會」讓她從黨主席起步，一路參選新北市長失利、第一次參選總統也失利，最終擔任了8年總統，她還打趣地告誡網友：「這個故事告訴我們，『人多』的地方不要去，很危險。」

喬伊斯笑稱蔡英文「真的是國民脆友」，其他網友看到貼文後紛紛留言，有人說「謝謝『搖』人多的姚人多教授！！真心感謝！」、「本來眼眶要濕了，後來笑到鼻水流出來～小英後勁太強」、「一次兩次的失利，原來是老天賦予了更大的責任跟位置」。

蔡英文回覆網友貼文。（圖翻攝自「孟買春秋」臉書粉專）

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