翁曉玲「怕輸」就沒收程委會表決！范雲籲民眾一同譴責

立法院程序委員會昨日開會排定下次院會議程，由於國民黨立委人數不足，會議主席翁曉玲面對民進黨立委表達異議下卻未進行表決，逕直裁示議程草案提報院會處理並宣布散會。（資料照）

立法院程序委員會昨開會排定下次院會議程，由於國民黨立委人數不足，會議主席翁曉玲面對民進黨立委表達異議下卻未進行表決，逕直裁示議程草案提報院會處理並宣布散會。民進黨黨團書記長范雲今日受訪時痛批，民進黨團與藍白最大差異，是對議事規則、民主秩序的尊重，呼籲民眾一同譴責翁曉玲這種踐踏立法院民主秩序的方式。

民進黨立委沈伯洋表示，他昨天也在程序委員會現場，國民黨以過去有類似做法的理由是錯誤的資訊，過往有草案送到院會處理，都會徵詢在場委員意見，並在取得同意後進行，在民主國家、立法院竟然拒絕表決，這真的是最不尊重民主的表現。

請繼續往下閱讀...

沈伯洋指出，昨日情況是民進黨團要求表決，主席翁曉玲卻拒絕表決，事實上當下讓民進黨團表決贏對他們來說也不會怎樣，藍白只要在週五院會再將議程退回程委會就好，翁此舉是對民主程序的不尊重。

范雲批評，翁曉玲沒收現場應有的表決，只因國民黨在人數上少一席，覺得會輸就沒收表決，民進黨團嚴正抗議。過去民進黨立委擔任召委或主持會議時，均依議事規則處理，並會詢問在場委員是否有異議，尊重民主程序。

「民進黨團與藍白最大差異，是對議事規則、民主秩序的尊重！」范雲強調，民意壓力最重要，相信民眾無法接受藍白，特別是翁曉玲這種踐踏立法院民主秩序的方式，呼籲大家一起來譴責翁曉玲這樣的做法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法