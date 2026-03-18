林飛帆登美智庫季刊創刊號 建構全社會韌性粉碎北京攻台盤算

國安會副秘書長林飛帆投書美國智庫，闡述台灣的「和平靠實力」戰略。（資料照）

國安會副秘書長林飛帆與行政院政務委員季連成明將對外說明2026年城鎮韌性演習以及國際防災合作的整體規劃。在此之前，林飛帆預先於美國智庫American Foreign Policy Council的季刊《Statecraft & Strategy》創刊號發表專文〈Taiwan’s version of Peace through Strength 〉，闡述台灣的「和平靠實力」戰略，核心在於結合軍事拒止能力、政府持續運作能力及社會整體韌性，讓任何形式的脅迫行動都變得代價過高且難以成功。

林飛帆投書指出，台海和平無法靠口號或單一軍事力量維持，而是必須打破北京認為「軍事脅迫能在可承受的代價內達成目標」的盤算，這正是台灣「和平靠實力」的戰略的核心：結合軍事拒止能力、政府持續運作能力及社會整體韌性，讓中國任何形式的脅迫行動，代價都高昂到難以承受，進而難以成功。

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林飛帆說明，嚇阻不僅建立在軍事力量之上，也取決於台灣能否在長時間壓力下維持正常運作。脅迫通常始於分裂社會、破壞治理及削弱抵抗意志，能源、通訊、物流、醫療保健以及公眾信任，都是對手試圖破壞的目標，因此台灣正將「全社會韌性」納入整體防衛概念之中，使國家面對各種威脅時，仍能持續運作並具備調適能力，並建構在兩大支柱上互相強化。

在「軍事層面」上，林飛帆指出，台灣持續強化不對稱戰力，目的在於阻止對手短時間內奪取台灣，戰略重點包括提升第一波攻擊中的存活能力、破壞敵方登陸行動，以及確保在衝突初期後仍具備持續作戰能力。為此，政府持續提升國防預算，發展多層次防空系統及相關能力，透過分散部署與高機動性配置，降低關鍵戰力在初期遭受打擊的風險，確保整體作戰持續性。

在「社會韌性」方面，林飛帆說明，現代衝突往往從灰色地帶壓力開始，而非直接進入全面軍事行動，台灣正強化關鍵基礎設施的備援與防護能力，確保在危機情境下，學校、醫院、交通與政府基本運作仍能維持，避免社會陷入恐慌與失序。

林飛帆續指，台灣也正積極提升醫療應變能力、建立物資儲備與供應鏈韌性，並強化中央與地方政府之間的協調機制，透過推動公民防災與應變訓練，讓社會整體具備基本應對能力，同時強調軍民整合，建立跨部門與關鍵基礎設施營運者之間的共同運作機制，使國家在面對衝擊時能迅速恢復並持續運作。

除了國內兩大支柱外，林飛帆說，外部支持與協作同樣關鍵，在國際層面上，若北京預期國際社會反應遲緩且混亂，將增加其行動的可能性。因此，台灣與夥伴國家需強化平時協調與合作，提升互操作能力，並建立可在危機時迅速啟動的經濟與政治回應機制，同時維持溝通管道以避免誤判。

最後，林飛帆強調，「和平靠實力」的目的，是讓任何試圖以軍事手段改變現狀的行動變得不可行。透過軍事防衛能力、社會持續運作能力以及國際協作的結合，台灣將持續強化整體嚇阻效果，以維持台海的穩定與和平。

國安會副秘書長林飛帆在美國智庫American Foreign Policy Council的季刊《Statecraft & Strategy》 創刊號發表專文〈Taiwan’s version of Peace through Strength 〉。（圖擷取自《Statecraft & Strategy》）

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