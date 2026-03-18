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    首頁 > 政治

    柯文哲聲請解除境管赴日遭駁回 黃帝穎：測試法官心證得到有罪答案

    2026/03/18 11:12 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    前台北市長柯文哲涉京華城案與政治獻金案，26日將一審宣判，柯文哲以參加兒子在日本的畢業典禮為由，申請解除境管赴日，台北地院經過數日評議後，昨日駁回申請。對此，律師黃帝穎表示，柯文哲聲請解除限境測試法官心證得到有罪答案，北院在宣判前10天裁定駁回柯文哲的法律要件是被告罪嫌重大。

    黃帝穎在臉書PO文表示，柯文哲向北院聲請解除限制出境出海，在宣判前10日遭北院合議庭裁定駁回，在刑事訴訟法的強制處分要件上，是法官認定被告「罪嫌重大」，柯文哲限制出境出海、電子監控及鉅額交保，均屬於強制處分，柯文哲聲請解除限境測試法官心證，在宣判前10日裁定駁回，等於得到有罪心證的答案。

    黃帝穎指出，實務上重大矚目案件，在宣判前10日，合議庭通常已在仔細審酌卷證、撰擬及確認判決文字階段，此時仍以裁定認定被告有強制處分必要，審判心證已清晰可見。

    黃帝穎續指，法院裁定二大事由打臉柯文哲，北院打臉柯文哲空言不逃亡卻未提任何擔保，北院裁定駁回理由指出，柯文哲相關行程規劃、是否提出相應之擔保等均付之闕如；橘子潛逃柯文哲未擔保如何不勾串，北院經徵詢台北地檢署意見，北檢亦認柯文哲未提出能擔保避免逃亡之具體方案，與司法實務之通案作法未合，亦未能敘明如何避免與共犯勾串。

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