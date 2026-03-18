反共小調成絕響！老榮民趙衍慶傳奇謝幕 網淚推：風骨完勝現在的國民黨

2014年台北市長公辦政見發表會前，趙衍慶對著媒體笑嘻嘻的比出2號的號次，並戴上黃絲巾練唱。（本報合成，資料趙）

曾在2014年台北市長大選中，以78歲高齡掏出200萬元積蓄參選、被網友譽為「正藍軍傳奇」的榮民趙衍慶，證實已於今年2月病逝於台北榮總蘇澳分院，享壽91歲。消息傳開後，大批網友湧入悼念，感嘆這位老兵一生守護的「反共骨氣」與「不為名利」的精神。

綜合媒體報導，趙衍慶1936年出生於山東地主家庭，因父親慘遭共產黨殺害，隨流亡學生來台並投身軍旅，曾參與中橫公路等重大建設。他官至連長，當年長官欲提拔他升官，他卻因不滿政府「你們不反攻大陸了，我當軍人做什麼？ 我想打仗，已經不打共匪了，我就不當兵了」而毅然選擇退伍。退伍後，他擔任過工程師、計程車司機，晚年則棲身公園、靠拾荒維生，卻始終掛念底層窮人，曾言參選是為了讓弱勢被看見。

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趙衍慶最為人津津樂道的，是他在2014年台北市長政見發表會上的「脫稿演出」。當時他身披黃絲巾、戴假胸，高唱反共的山東小調：「桃花開，杏花敗...毛澤東帶土匪佔領了山東...鬥爭我家，只為一個雞蛋，雞生蛋，蛋生雞鬥爭，展轉循環過些時，拿走錢萬萬，有雞和土地...」。

雖然最終以1萬5898票（第三高票）落選，且200萬元保證金全數充公，他仍灑脫表示：「我以為我零票，我有美麗的回憶了」、「反正我老了，死了也帶不走，就當還給國家！」隨後又默默回到公園拾荒。

趙衍慶去世的消息曝光後，網友紛紛留言哀悼，更有不少人將他的反共精神與如今的國民黨對比，「雖然理念不同，但他的風骨已經贏過現在的國民黨太多，敬趙爺爺」、「這才是中國國民黨當初創黨的精神，反觀現在的中國國民黨親共、和共，早已拋棄國民黨總裁的那句漢賊不兩立」、「這才叫正藍軍」、「正藍軍 respect反觀當前藍到發紅的國民黨」。

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