赴國民黨部討論藍白合 民眾黨秘書長周榆修：與李哲華溝通從未間斷

民眾黨秘書長周榆修今日上午率副秘書長謝泊泓、立法院黨團主任陳智菡前往國民黨中央黨部討論今年選舉藍白合作事項，國民黨方面由副秘書長兼組發會主委李哲華出面在黨部門口迎接。（記者施曉光攝）

民眾黨秘書長周榆修今日上午率副秘書長謝泊泓、立法院黨團主任陳智菡前往國民黨中央黨部討論今年選舉藍白合作事項，國民黨方面由副秘書長兼組發會主委李哲華出面在黨部門口迎接，還有副主席兼秘書長李乾龍等人參與討論。周榆修受訪時指出，未來兩黨共推人選的選區，會朝以全民調方式決定。

周榆修指出，藍白兩黨的合作從政策綱領願景開始，過去雙方溝通密集，來來回回，除了見面，還有電話熱線，尤其他與李哲華之間的溝通，從未間斷聯繫，今天除了針對上週六公布的共同願景，還要就兩黨未來地方治理協議定稿進行討論，並就宜蘭縣、新北市、嘉義市共推人選等機制細節進一步討論。

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對於媒體詢問，前民眾黨立委蔡璧如傳有可能參選彰化縣長，民眾黨在彰化縣是否會推出人選？周榆修說「沒有」，而且蔡璧如參選彰化的傳聞，他是第一次聽到。

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