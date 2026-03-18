國民黨高雄市議員提名第一梯次下週領表 12區先登場

國民黨高雄市黨部副主委張平海張貼提名作業公告。（市黨部提供）

民進黨高雄市議員提名已經完成，國民黨高雄市黨部今（18）日上午也公告市議員選舉第一梯次提名登記事項，將於下週辦理領表、登記相關作業，本梯次計12個選舉區，僅有第8、10、12選區留待後續梯次決定；市黨部主委柯志恩表示以穩定現任、全力拚過半席次為目標。

市黨部說明，高雄市議員115年選舉第一梯次提名登記作業，預計於3月23日至24日領表、3月24日至26日登記，每日上午10點至下午4點進行作業，經高雄市委員會會議通過、中央核定；其餘選區提名作業，將留待後續梯次辦理領表登記程序。

請繼續往下閱讀...

「第一梯次」提名選區及額度為：第1選舉區（桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林）2人；第2選舉區（茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮）1人；第3選舉區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）3人（含婦保1人）；第4選舉區（楠梓、左營）5人（含婦保1人）；第5選舉區（大社、仁武、鳥松、大樹）2人（含婦保1人）。

第6選舉區（鼓山、鹽埕、旗津）2人（含婦保1人）；第7選舉區（三民區）3人（含婦保1人）；第9選舉區（鳳山區）4人（含婦保1人）；第11選舉區（大寮、林園）3人（含婦保1人）；第13選舉區（居住那瑪夏、甲仙、杉林等地的山地原住民）1人；第14選舉區（居住桃源、六龜、美濃、阿蓮等地的山地原住民）1人；第15選舉區（居住茂林、大社、大樹等地的山地原住民）1人。

據了解，第8選區（前金、新興、苓雅）、第10選區（前鎮、小港），因各有現任議員黃紹庭、曾麗燕捲入涉詐領助理費案官司，黃紹庭判刑2年、緩刑5年，下屆有意再戰；曾麗燕一審遭判刑12年，已超過10年刑度，若未從輕改判恐無法連任，這兩區情況較複雜，將留待第二梯次再決定。第12選區則是平地原住民，尚待協調。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法