淡江大橋風切聲擾民 李四川現勘提改善方案

國民黨新北市長參選人李四川（左2）與議員陳家琪（左1）昨晚與八里區里長聯誼會長張金貴及多名里長、鄉親舉行客廳會，針對地方建設與民生問題交流。（李四川競辦提供）

國民黨新北市長參選人李四川昨（17）日赴八里與里長、鄉親座談，針對淡江大橋夜間風切聲擾民問題，晚間隨即前往現場勘查，並提出改善方向。他強調，可透過加裝吸音材料或封閉空隙改善，相關單位鑑定報告預計近期出爐，最快4月底完成改善。更直言，專業問題須專業解決，城市治理應站在第一線，才能快速務實回應民眾需求。

李四川持續走訪新北各地傾聽民意，昨晚與八里區里長聯誼會長張金貴及多名里長、鄉親舉行客廳會，針對地方建設與民生問題即時回應。會中多位里長反映淡江大橋夜間因風切產生嗡鳴聲，造成當地居民夜間難以入眠、嚴重影響生活，李四川隨即前往橋旁河畔實地了解情況，並與在地民眾交流。

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李四川指出，根據相關單位初判，聲響可能來自人行道扶手縫隙產生風切共振，不少建築物也有類似狀況，可透過加裝吸音材料或封閉空隙改善，相關單位鑑定報告預計近期出爐，最快4月底完成改善。

張金貴表示，李四川過去擔任新北市副市長期間，曾協助完成商港七路徵收及排水箱涵工程，對地方發展與治水有具體成效，新北市就是需要李四川這樣真正做實事的市長，站在第一線解決民眾問題。

李四川當晚與鄉親互動至深夜，並留宿當地，今（18）日一早再與地方人士進行早餐會，持續聽取基層意見。他表示，專業問題必須專業解決，公職生涯數十年來，他始終站在第一線，直面問題、快速解決，未來若有機會擔任市長，將延續第一線解決問題的態度，以工程專業與務實作風，提升市民生活品質。

國民黨新北市長參選人李四川針對淡江大橋夜間風切聲擾民問題，晚間隨即前往現場勘查，並提出改善方向。（李四川競辦提供）

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