陳佩琪要以跳樓擔保丈夫清白 吳靜怡：請柯文哲叫橘子回來！

民眾黨主席柯文哲、妻子陳佩琪。（資料照）

京華城案將於26日進行一審宣判，前民眾黨主席柯文哲卻想以出席兒子柯傅堯畢業典禮為由，申請解除境管赴日，引發輿論熱議。台北地院經過數日評議後17日確定駁回其申請，但柯文哲妻子陳佩琪馬上跳出來「賣慘」、為丈夫喊冤，還說要委請律師提出抗告！對此，媒體人吳靜怡表示，陳佩琪，清白不是哭出來，請柯文哲叫橘子回來，把單據拿出來！

吳靜怡在臉書PO文表示，「父親病危不能陪、母親跌倒不能顧、兒子畢業不能去」你說你，想要逃，偏偏腳上有電子腳鐐！法律就叫你不要貪污，你偏偏就不要？柯文哲涉嫌違背職務收賄、圖利、公益侵占、背信，並不是單純什麼扁帽工廠能比擬的，那如果柯文哲「沒一毛錢私用入自己口袋」，那請問柯文哲這麼多毛都去了哪裡？

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吳靜怡指出，最近柯文哲在那邊靠北卓榮泰的單據，那可不可以把支出的單據都拿來看看！另外，許芷瑜被通緝在外，不只因為經手多筆沒申報的政治獻金，更應該說明清楚到底有沒有在京華城工地拿錢？錢一定有一個集散地，不在柯文哲的家，那都去了哪裡？最矛盾的是一邊大喊司法迫害，一邊又要司法選擇相信柯文哲？

吳靜怡直言，法院給的駁回原因提到「難確保後續刑罰執行」，這句話就告訴你，不會無罪了！柯文哲夫妻的戰術只有「政治迫害」？清白為什麼不靠證據說話？為什麼永遠是靠眼淚、靠「我跳樓明志」來證明？拜託，不要整天只會靠、靠、靠，靠不停。

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