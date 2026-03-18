前幕僚開轟！318成就柯文哲 如今卻罵當年支持者網軍

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

今日為318太陽花學運第12年，對此，前柯文哲攝影官潘俊霖表示，當年的318造就了柯文哲是他們的錯，當年的318後無數的台派當起了柯文哲的網路義勇軍，一路讓柯文哲創造奇蹟當選台北市長，而如今的柯文哲站在當初這些人的對立面痛罵這些人是網軍1450。

潘俊霖在臉書PO文表示，他這輩子犯過最大的錯誤就是2014年318學運打電話叫柯文哲趕來立法院拍照，當年他只是一個擔心台灣被出賣的攝影愛好者，也是第一代柯文哲團隊的志工（從2014年初幫他拍了318學運還有第一次大甲媽.直到當年6月份才開始領薪水）學運開始前他每個晚上都到立法院前面聲援，也是第一批爬窗進入立法院的人。

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潘俊霖指出，那一年親眼目睹學生進入立法院後，他第一時間打電話給柯文哲，跟他說學生已經進入立法院了，請他趕快來立法院，於是開啟了柯文哲的318造神，當年在青島東路的貨櫃屋是張益贍跟蔡易餘他們協調吊來的。

潘俊霖續指，柯文哲在立法院外的演講舞台也是他們安排給柯文哲上台跟學生演講的，當年的醫療站真正有參與輪班值夜的是Jin-Chung Shih 施醫生還有無數的醫護人員，柯當年只是一個路人甲乙丙丁，只是剛好他每次到醫療站巡視的時候都會有畫面在網路上面流傳。

潘俊霖直言，當年的318造就了柯文哲是他們的錯，當年的318後無數的台派當起了柯文哲的網路義勇軍，一路讓柯文哲創造奇蹟當選台北市長，而如今的柯文哲站在當初這些人的對立面痛罵這些人是網軍1450。

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