日本三重縣知事率團訪高雄 一見勝之：感謝陳其邁市長「守約」

高雄與日本三重縣簽署MOU十週年，副市長李懷熱烈歡迎三重縣一見勝之知事率團到訪，雙方就半導體、防災、觀光及教育等領域深入交流。（高市行國處提供）

日本三重縣知事一見勝之率團拜訪高雄市政府，針對教育、防災、觀光及產業等議題進一步交流，除深化兩地情誼，一見勝之特別感謝陳其邁遵守這「約定」。

高市行國處說明，今年適逢高雄與日本三重縣簽署國際交流促進備忘錄10週年，三重縣知事一見勝之於17日率團拜會高雄市副市長李懷仁，訪團成員包含志摩市長橋爪政吉等。

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李懷仁指出，自2016年簽署國際交流促進備忘錄以來，雙方合作成果豐碩，從大魯閣草衙道導入著名的鈴鹿賽道，到農特產品跨國互惠，交流觸角廣泛。

他提及教育領域，去年底雙方國中小學共同成立「GLPA國際教育聯盟」，讓友好情誼在青年世代心中扎根；且三重縣與高雄在產業結構有許多相似處，都從工業城市朝智慧城市轉型，成功吸引台積電等半導體產業進駐，並更積極佈局人才培育以維持國際競爭力。

一見勝之表示，睽違3年再度訪高，特別感受到高雄人的溫暖與熱情，這次訪團規模逾40人，成員涵蓋災防、經濟與觀光領域，並會針對防災應變進行深入考察，他對台灣民間團體災情時迅速供應餐食及搭設避難設施的效率印象深刻。

一見勝之強調，除期待雙方在半導體產業持續合作，在教育領域更要特別感謝市長陳其邁遵守3年前約定，致力推動青年世代交流，並肯定高雄對國際教育的努力，透過共同主題線上課程等多元方式，讓台日學子情誼得以傳承。

橋爪政吉則把握機會介紹志摩市，盼將其獨特魅力介紹給台灣民眾，李懷仁也邀請三重縣多與高雄節慶活動，讓台灣民眾直接感受三重縣魅力。

高市副市長李懷仁歡迎三重縣一見勝之知事率團來訪，雙方就半導體、防災、觀光及教育等領域深入交流。（行國處提供）

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