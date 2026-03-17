北市營養午餐補助70元起 台中議員促盧秀燕比照且「不低於北市」

周永鴻促盧秀燕信守承諾，台中市營養午餐免費補助不能低於台北市。（圖：周永鴻提供）

台北市教育局今宣佈下學年免費營養午餐補助，國小每餐70元、國中每餐75元；台中市議會民進黨黨團總召周永鴻今日指出，中市府營養午餐補助標準尚未出爐，日前台中市長盧秀燕跟進北市推營養午餐免費時稱「比照台北市標準」，促市府儘速提出補助標準，且補助不低於北市，以免市長承諾跳票。

周永鴻指出，盧秀燕在跟進台北市長蔣萬安宣布115學年度公立國中小免費營養午餐時，明確表示每餐預算60至70元，「比照台北市標準」，但今年1月市議會臨時會的營養午餐專案報告中，遭質疑每餐補助竟是將「三章一Q」有機蔬菜、在地食材及水果等獎勵金全數計入後的天花板，等於實質補助反不如以往，台北市今日公布的標準補助70元、75元且「不含三章一Q」約17元的補助，可望享有升級後的菜色。

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周永鴻說，既然盧秀燕自稱比照台北，促台中市教育局儘速公布每餐補助的明確金額及計算方式，並比照台北市水準，國小每餐70元、國中每餐75元，且三章一Q等補助「外加」不能「內含」，確保台中學子午餐品質。

台中市教育局表示，中市115學年度推動公立國中小免費營養午餐政策，原本預估價格約在60至70元，另如計入「三章一Q」國產可溯源食材補助10-14元，營養午餐實際補助更多。

教育局說明，中市免費營養午餐價格尚未出爐，教育局的補助標準規劃會以114學年度各校實際午餐收費情形為基礎，並綜合考量近年物價指數上升及食材成本變動，審慎訂定合理額度，以確保供餐品質穩定。

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