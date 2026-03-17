北院「無引渡條約」駁柯解除境管赴日聲請 黃國昌：沒有拒絕的道理

前台北市長柯文哲聲請解除境管赴日，今被台北地院駁回，民眾黨主席黃國昌（右）上廣播節目專訪提到，台北地方法院駁回申請，其中1個重要原因是台灣跟日本沒有引渡條約，但「台灣跟那些國家有引渡條約」？連美國也沒有。（圖翻攝自YouTube「POP Radio聯播網 官方頻道」）

前台北市長柯文哲涉京華城案與政治獻金案，26日將一審宣判，柯文哲以參加兒子在日本的畢業典禮為由，申請解除境管赴日，台北地院經過數日評議後，今天駁回申請；民眾黨主席黃國昌今上《POP大國民》廣播節目專訪表示，他覺得「真的沒有拒絕的道理」，今天台北地方法院駁回申請，其中1個重要原因是台灣跟日本沒有引渡條約，他問「台灣跟那些國家有引渡條約？」鳳毛麟角，連美國也沒有。

黃國昌在節目中提到，這次柯文哲的辯護人幫柯文哲提去東京參加兒子的畢典，「不管從法律、人情、義理上，真的沒有拒絕的道理」。他說，當年在美國拿到博士學位時，他想盡辦法說服爸媽到美國參加畢業典禮，「因為他們栽培我一輩子，終於拿到最後學位，我希望他們在那邊」，所以柯文哲的兒子為什麼會希望陳佩琪、柯文哲去參加他的畢業典禮，「我百分之百能夠理解那個心情」。

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當然法律上面，大家關心「萬一跑了怎麼辦？」黃國昌說，柯文哲怎麼可能跑？到底有誰會相信柯文哲會跑？這是不可能的事情，但是台灣很荒謬的現象是，真的會跑的人沒有在管，不可能跑的人限制東、限制西。

他說，「我那時在立法院，針對有關棄保潛逃，為什麼要把它入罪？就是要防止逃亡嘛，可是你會發現說，一些特定綠營權貴，管你犯的是什麼詐欺、洗錢、吸金，各式各樣狗屁倒灶的事情，跑掉一拖拉庫的人，政府無要無緊，但是面對柯文哲，這種根本不可能會跑的人，卻要在輿論上，透過各式各樣的方式來羞辱他，說他會逃跑」。

黃國昌表示，今天台北地方法院駁回柯文哲主席的申請，其中1個很重要的原因是說，台灣跟日本沒有引渡條約。他說，請問台灣跟那些國家有引渡條約？「台灣目前的國際地位，跟我們有引渡條約的，鳳毛麟角，連美國也沒有，你講得出來的主要國家，都跟我們沒有引渡條約」。

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