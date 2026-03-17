波蘭前總統華勒沙會賴清德 當面挺台「台灣的未來由台灣人決定」

諾貝爾和平獎得主、波蘭前總統華勒沙（Lech Wałęsa）今會見總統賴清德，當面表達挺台立場。（總統府提供）

諾貝爾和平獎得主、波蘭前總統華勒沙（Lech Wałęsa）今會見總統賴清德時當面表達挺台立場，強調「台灣的未來應由台灣人民自己決定」，任何解決方案都不應由外界提出，他也曾多次公開呼籲中國不應對台採取錯誤行為；賴總統則期盼，台波在民主防衛、社會韌性、經貿科技、供應鏈安全等領域深化合作，共同為全球民主與和平做出更多貢獻。

賴清德表示，歡迎波蘭民主運動先驅華勒沙前總統第7次訪問台灣，華勒沙前總統的歷程令人非常欽佩；從勇敢對抗威權統治，到榮獲諾貝爾和平獎；從民主運動的領袖，到波蘭民主化後首任民選總統，以親身經歷告訴全世界，自由從來不是統治者的施捨；民主也不會是歷史的偶然。只要人民不放棄希望、社會團結對外，即便面對威權的高牆，自由的意志終究能夠突圍而出。

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賴清德說，波蘭走過的路，台灣並不陌生，我們都曾在威權統治下一步步奮力走向民主，波蘭是東歐民主化的先驅，台灣則是和平轉型的典範，正因走過相同的道路，我們比誰都清楚，民主不是從天而降，更需要一代又一代人來共同守護。

賴清德指出，今年是台灣總統直選30週年。30年前，面對飛彈的武力恫嚇，台灣人民沒有屈服，而是堅定投下手中神聖的一票，完成台灣歷史上第一次總統直選，從那一刻起，主權在民的信念，就深深地扎根在這塊土地上。

賴清德提到，在1996年台灣剛完成首次總統直選、經歷台海危機的重要時刻，華勒沙前總統第一次訪問台灣，並在立法院發表演說，以實際行動給予台灣人民極大的鼓舞與支持。華勒沙當年在演說中提及：「現代的世界不是沒有危險的，不過我相信『善』將獲勝。」過去30年來，華勒沙多次訪台，見證台灣民主化歷程，也看見台灣克服各種威脅與挑戰，成為世界一股良善的力量。

賴清德強調，台灣有決心繼續發揮良善力量，成為全球民主韌性的貢獻者，也期待台灣和波蘭在民主防衛、社會韌性，或是經貿科技、供應鏈安全等領域，台灣和波蘭都能夠深化合作，共同為全球民主與和平做出更多貢獻，並持續展現捍衛自由的決心，成為守護民主最堅定的力量，繼續在世界上綻放民主的光芒。

華勒沙表示，他過去曾多次公開呼籲中國不應對台灣採取錯誤行為，這個世代應透過持續對話與交流，共同追求和平及繁榮。他強調，他始終與台灣站在一起，未來也會持續支持台灣，台灣與波蘭面臨同樣艱困的處境，但任何解決方案都不應由外界提出，台灣的未來應由台灣人民自己決定，期盼未來仍有機會與各界進行交流。

諾貝爾和平獎得主、波蘭前總統華勒沙（Lech Wałęsa）表示，「台灣的未來應由台灣人民自己決定」。（總統府提供）

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