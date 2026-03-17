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    首頁 > 政治

    重啟核能與否 卓榮泰揭視「3要件」調整

    2026/03/17 19:30 記者陳治程／台北報導
    行政院長卓榮泰今（17日）赴立法院接受施政總質詢備詢。（記者劉信德攝）

    行政院長卓榮泰今（17日）赴立法院接受施政總質詢備詢。（記者劉信德攝）

    近一年面臨核三2號機停役、用電需求增，中東戰事衝擊能源市場等事件，引發外界關心國內能源政策；行政院長卓榮泰今指出，我國現已是「非核家園」，但後續重啟核能與否，取決於核電廠自主安全檢查，再行檢討再生能源、燃煤發電配比。

    前總統蔡英文任內曾提2030年達成「燃氣50%、再生能源30%、燃煤20%」能源願景。卓榮泰今（17日）與多位部會首長赴立法院列席備詢。立委柯志恩首先針對中東戰事衝擊我能源供應一題質詢，經濟部長龔明鑫回應，國內3、4月天然氣已完成調度；5月份原預劃8艘船自荷莫茲海峽運貨、目前僅剩5艘船，而平均每艘船的現貨調度成本將增加8至10億元，後續會盡力穩定物價以保障民眾權益。

    有關能源議題，立委柯志恩追問，政府現對新式核能、SMR等技術持開放態度，是否代表過往「非核家園」政策轉彎？卓榮泰否認並說明，我國現已進入無核社會；但未來重啟核能與否，除「核管法」修正外，還得滿足核電廠重啟的三個前提（核安無虞、核廢有解、社會共識），才會調整核電政策。

    柯志恩問及蔡政府2030「燃氣50%、再生能源30%、燃煤20%」轉型目標，是否會配合核電政策作相應調整？卓榮泰表示，天然氣方面希望今（2026）年可達20%；但總體比例除燃氣50%不變外，另兩類能源將取決於核三廠的「重啟自主安全檢查」通過與否，再作調整。

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