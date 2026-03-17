基隆颱風假脫鉤雙北 童子瑋：樂見謝國樑再跟進政見

基隆市政府今天（17日）宣布下修停班停課的雨量判斷標準；民進黨基隆市長參選人童子瑋在臉書貼文，表示樂見謝國樑跟進政見。（圖為童子瑋進步基隆辦公室提供）

基隆市政府今天（17日）日宣布檢討颱風假規範，下修停班課的雨量標準，代表與北北桃脫鉤。民進黨基隆市長參選人童子瑋表示，2025年11 月颱風來襲時，他率先提出北北基桃脫鉤放假的想法，如今基隆市長謝國樑再次跟進這項建議，他樂見其成，會秉持良性競爭的態度，給予正面肯定。

童子瑋提到，因為基隆市的特殊地形與位置，每逢鋒面或颱風影響時，即便累積雨量未達中央標準，部分地區也可能出現邊坡不穩、落石或局部淹水等情形，災害風險相對較高。因此他去年就率先表示，「該脫鉤就脫鉤，該放假就放假，不用什麼事情都跟雙北綁一起」。

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童子瑋強調，好的政策就是對市民的好事，跟進正確的意見不會丟臉。他承諾未來會繼續提出更好的市政意見，只要市府願意跟進，他絕對不批評、不攻擊，要打一場正面陽光的選戰。

去年11月，童子瑋在臉書貼文表示，就算有科學標準，但每個城市的狀況都不一樣，基隆的地理位置、基礎建設、邊坡住宅、通勤難度，都跟雙北有明顯的落差，市長最優先要保護的應該是「基隆市民的生活」，「北北基共同生活圈」是一個願景，但不能變成最優先要遵守的潛規則。

基隆市政府訂定《基隆市政府天然災害停止上班及上課判斷基準補充規範》，並經市務會議通過，自今年起採行「分區判定、分層啟動」的彈性判斷機制，以更精準掌握災害風險。

同時，中央已採納修法建議，未來基隆市不分山區平地，將改採未來24小時200毫米作為停班停課的判斷指標，以符合基隆地形環境與降雨特性，今年開始，基隆市政府會依據上述規範，研判是否停班停課。

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