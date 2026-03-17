中國海警船連二日侵擾 金門海巡全程「1對1」併航監控驅離

中國海警灰帶襲擾不斷，繼16日編隊侵擾金門海域，17日又被偵獲闖入金門限制水域，海巡即刻派出預置巡防艇趨前，全程「1對1」併航監控。（金門海巡隊提供）

海巡署表示，中國海警灰帶襲擾不斷，繼昨天編隊侵擾金門海域，今天又被海巡署金馬澎分署第12巡防區偵獲闖入金門限制水域，海巡即刻派出預置巡防艇趨前，全程「1對1」併航監控，予以驅逐出境。

金馬澎分署指出，今天下午2點左右，就偵測到中國海警船於金門東方水域集結，海巡立即啟動應變機制，調派巡防艇前推至限制水域預置部署。

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2點50分左右，中國海警「14605」、「14533」、「14603」及「14531」4艘船，從金門料羅東南東方向闖入金門限制水域。海巡立即以預置的巡防艇趨前，採「1對1」併航監控，拒止其持續深入我方水域；監控過程，並以中、英文無線電廣播，強勢要求立即轉向；在海巡全力應對驅離下，中國海警船於下午四點53分全數駛離。

金馬澎分署表示，近日海象轉佳，金門漁民紛紛出港作業，在海巡巡護下，海域秩序維持良好；中國海警卻無故製造事端，徒增漁民困擾，呼籲海警船停止侵擾行為，才能共同維護金廈海域的和諧穩定。

金馬澎分署強調，維持高強度的海域監偵及部署能量是海巡的日常，一旦發現中國海警船異常活動，將於第1時間迅速應對及拒止驅離，以捍衛海域實質管轄權。

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