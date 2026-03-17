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    首頁 > 政治

    應對混合戰、假訊息襲擾 捷克前外長籲台捷強化社會韌性交流

    2026/03/17 18:32 記者黃靖媗／台北報導
    捷克前外長利帕夫斯基（Jan Lipavský）在「玉山論壇」場邊接受本報專訪。（記者田裕華攝）

    捷克前外長利帕夫斯基（Jan Lipavský）在「玉山論壇」場邊接受本報專訪。（記者田裕華攝）

    面對威權擴張，台灣與捷克皆處於受到資訊操弄、混合戰襲擾的前線。捷克前外長利帕夫斯基（Jan Lipavský）在「玉山論壇」場邊受訪表示，面對敵對勢力企圖濫用民主的開放性對付我們，民主國家必須理解並準備好捍衛民主。他認為，台捷可以針對如何強化社會韌性，交流觀點、戰術與策略。

    利帕夫斯基曾於2021年至2025年擔任捷克外交部長，目前為捷克眾議員，本月16日至17日受邀出席第9屆玉山論壇「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」，並在論壇場邊接受本報專訪。

    利帕夫斯基表示，台捷關係奠基於共享價值與經貿利益，雙邊貿易額已超過20億美元，台灣投資在捷克創造數以萬計的工作機會，捷克企業也對台灣市場深感興趣，這是台捷關係強健的基礎。台灣與捷克是共享價值的民主夥伴，他認為，公眾外交及台捷直航對台捷關係的增進助益良多。

    面對混合戰與假訊息的襲擾，利帕夫斯基認為，我們應理解社會民主自由的價值，且認同該價值值得被捍衛，當敵對勢力企圖利用、濫用民主的開放性去對付我們，我們必須理解並準備好捍衛民主。

    利帕夫斯基指出，每個社會都有其不同的弱點，在資訊與網路領域，以及社會對危機的準備程度都不盡相同，這也是他過去提倡制裁與戰略溝通的原因。

    利帕夫斯基說，對捷克而言，與台灣專家交流非常重要，台灣對於應對來自中國的資訊操弄非常有經驗，捷克對應對俄羅斯資訊操弄更具經驗，台捷可以針對如何強化社會韌性，交流觀點、戰術與策略。

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