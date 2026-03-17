國民黨彰縣長提名爆內戰？謝衣鳯看板惹議 柯呈枋重話轟不公

在黨內彰化縣長提名人選未拍板前，積極爭取提名、前彰縣副縣長柯呈枋重話批評縣黨部不應淪為特定人的競選總部。（柯呈枋提供）

國民黨彰化縣長提名競爭日趨白熱化！身兼縣黨部主委的立委謝衣鳯今（17）天透過各鄉鎮黨部與民眾服務社高掛個人形象看板，大動作宣示參選決心，此舉引發黨內積極爭取提名、前副縣長柯呈枋重話砲轟，柯直指黨部不應淪為個人競選總部，更質疑這場比賽還沒開始就已經失去公平。

針對謝衣鳯在埔鹽民眾服務社開掛看板的行為，柯呈枋表示，如果黨部主委是為了幫黨正式提名的人選輔選，大家絕對樂見其成；但現在提名都還沒定案，就利用黨部資源大規模鋪設個人宣傳，社會大眾一眼就能看出這到底是「輔選」還是「自選」。

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「黨部不是提前開跑的跳板！」柯呈枋指出，主委身居要職，本該負責整合與維持制度公正，而不是利用行政優勢替自己鋪路、卡位。他直言，這種作法已經侵蝕黨內制度，讓基層對規則失去信任。

柯呈枋強調，彰化選民早就厭倦「資源先占、聲量先贏」的老戲碼，彰化從來沒有非誰不可，更不需要靠資源堆出來的領導者。他認為，看板掛得再多，只會顯現出焦慮與急切，彰化人真正重要的是誰能踏實做事、守規矩，在關鍵時刻扛起責任。

爭取國民黨彰化縣長提名的立委謝衣鳯首波個人看板掛上埔鹽民眾服務社，引發黨內質疑不公。（記者張聰秋攝）

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