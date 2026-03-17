體能很強？57歲林國漳爬山不喘 蔡英文認證「比39歲童子瑋好」

現年57歲的民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，今（17）日上午與前總統蔡英文一起去冬山鄉仁山步道登山。（圖擷取自@lin.kuo.chang Threads）

台灣前總統蔡英文卸任後，時常帶著愛犬或邀請親朋好友，一起前往各地爬山。今（17）日上午蔡英文前往宜蘭縣登山，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳到場陪同，蔡英文事後在社群平台指出，現年57歲的林國漳體力明顯比後輩好，至少在爬山期間他沒有出現氣喘吁吁的情況，消息一出，迅速掀起全網熱議。

據了解，現年69歲的蔡英文，昨（16）日在前基隆市長林右昌、民進黨基隆市長參選人童子瑋陪同下，走訪基隆港西岸球子山燈塔、獅球嶺砲台，並到獅球嶺平安宮參拜祈福。事後蔡英文在社群平台Threads分享3人合影留念照片，並吐槽2人爬山穿搭不太行，甚至還著重描述童子瑋走訪期間展現的體力︰「你才39歲，就喘到不行！」

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今日上午，蔡英文則是前往宜蘭縣，與林國漳一起去冬山鄉仁山步道登山。林國漳事後在Threads發文表示，今天宜蘭是好天氣，他跟「國民脆友」蔡英文一起去爬山，而蔡英文也留言大讚說︰「你比童子瑋好，至少你不會喘」，逗趣對話一出，立即笑翻全網，還意外釣出童子瑋以厭世顏文字之一的「==」回覆。

網友也紛紛留言調侃，「童：躺著都中槍」、「真不愧是辣台妹！」、「總統級的殺人誅心XD」、「被貓英偷臭2次的議長」、「被認證：爬山會喘的那個！」、「那蔡易餘嘉義縣侯選人怎麽辦？！」、「脆讓妳學壞了，現在學會標註公審了」、「全台灣的人都知道童子瑋議長才39歲就不行了」、「前總統最近的任務，是透過爬山來檢驗大家的健康狀況？」、「笑死，好想知道議長到底是喘到什麼程度，被小英連續嗆」。

昨（16）日前基隆市長林右昌、民進黨基隆市長參選人童子瑋，與蔡英文一起走訪基隆各地。（圖擷取自@tsai_ingwen Threads）

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