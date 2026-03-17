謝家沒點頭？謝衣鳯搶掛參選看板 黨內憂「最強標籤」不保

謝衣鳯在埔鹽鄉掛出首面形象看板，以「彰化創新局」為主軸，宣示參選縣長決心。（記者張聰秋攝）

國民黨彰化縣長提名作業逐漸加溫，立委謝衣鳯首波形象看板今（17日）天在全縣各地陸續掛出，行動宣示其參選到底的決心。不過，同黨縣議員曹嘉豪對此表示憂心，他指出，地方傳出謝家內部並未達成共識，甚至有反對聲音，若家族不能全力相挺，謝衣鳯「最強參選人」的標籤恐將動搖，甚至影響黨中央最終的提名決策。

曹嘉豪直言，在彰化這種地方選舉，個人知名度是其次，家族的樁腳動員能力與親人支持才是關鍵。他分析，謝家在彰化政壇影響力極大，如果家族不出錢、不出力，戰力絕對會被削弱，最後能不能走到最後，重點不在於打了多少廣告看板，而是謝家最終能不能整合成功。

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謝衣鳯今天下午在埔鹽鄉民眾服務社大門掛起首面「彰化創新局」看板，以粉紅色系向鄉親問好。她強調，這代表她參選縣長的決心沒有改變，不論未來是初選或徵召，只要獲得提名，一定戰到底。

對此，民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月淡定表示，基層跑行程時早感受到謝衣鳯強烈的企圖心，對於看板掛出一點都不意外。她強調，尊重對手的人選，目前自己的重心是提出負責任的政策，爭取更多選民認同與支持。

國民黨主席鄭麗文上週受訪也提到，黨中央尊重「謝家」內部的協調，強調這是家務事。語意間已明確傳達謝家內部的態度，正是決定提名人選的關鍵變數。

國民黨彰化縣議員曹嘉豪表示，謝家內部若未整合，恐影響謝衣鳯參選戰力與黨中央提名判斷。（圖記者張聰秋翻攝）

民進黨彰化縣長參選人陳素月表示，謝衣鳯掛出看板一點都不意外，現階段將持續提出政策爭取選民支持。（圖記者張聰秋翻攝）

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