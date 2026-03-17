首談中選會人事案 胡博硯：在野可以否決自己、但勿否決政院善意

中選會副主委被提名人、東吳大學法律系教授胡博硯。（資料照）

立法院上週行使中選會人事同意權，民進黨推薦人選除游盈隆外全數遭藍白否決。中選會副主委被提名人、東吳大學法律系教授胡博硯接受本報訪問時直言，行政院在提名過程中展現極大誠意與開放態度，如今卻換來在野黨「不具社會經驗」的理由否決，憂心朝野互信基礎遭破壞，未來機關空轉恐成常態；他也喊話在野黨，「可以否決胡博硯、但不要否決行政院的善意。」

立法院13日進行中選會人事同意權案投票，中選會主委被提名人游盈隆及藍白推薦的中選會委員李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人獲得同意；而民進黨政府推薦的副主委被提名人胡博硯、委員被提名人黃文玲、陳宗義3人遭到否決。行政院長卓榮泰今天表示，「行政院會再送一次3個人的名單」，呼籲藍白不能言而無信，他願意補足程序，讓藍白補足誠信。

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在野否決應講出社會可接受理由

胡博硯今天下午接受本報訪問時說，「你可以不喜歡我，但要講一個大家講得過去、社會能接受的理由」，部分被提名人在審查時未被詢問，事後卻被以「隱瞞經歷」等理由否決，但這些內容在維基百科上都能查到；他認為，「不能講一些以為人家沒有出社會的理由」當作否決藉口，這只是再次證明憲政殿堂的嚴肅討論，已被玩成了缺乏誠信的政治遊戲。

針對在野黨質疑其過去對「公投綁大選」的論述前後不一，胡博硯回應，他對公投制度確實有轉變過立場，研究報告中也詳述綁大選與否各有利弊，這在學術討論中是非常單純的選擇問題。他也以德國與瑞士為例，強調各國制度視國情與公投頻率而定，立法者做好決定並承擔結果即可，台灣的立法院也已通過相關法律，中選會按照規定做即可。

胡博硯透露，行政院當時在徵詢時完全沒有要求他必須支持特定政策，「行政院甚至不怕我的意見與民進黨不一致」，這顯示行政院當時是以開放心態進行提名，尊重學者的專業獨立性，遺憾在野黨卻將此政治化。他說，「希望在野黨可以體會到行政院的苦心，可以否決胡博硯、但不要否決行政院的善意」。

朝野互信消失 未來機關空轉恐成常態

對於卓榮泰表示將會補提3人中選會名單，胡博硯表示，這次人事案的結果已經對朝野關係造成嚴重傷害，「那個洞已經存在了，互信一旦消失，再怎麼補償都難以回到原來的狀態。」他也憂心，若此一局面無法突破，接下來的監察委員、大法官、NCC委員等人事案等，恐怕都會面臨同樣的僵局，沒有人願意接受提名，國家可能陷入更多機關空轉的狀況。

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