許淑華家廟占國有地 反焚化爐自救會嗆：蓋焚化爐的好地方來了

南投市三玄宮長期違法占用國有地。（民眾提供）

南投縣名間鄉焚化爐興建案，昨（16日）召開二階環評範疇界定會議，名間鄉反焚化爐自救會和環團認為選址程序違法，在場內撒茶葉抗議並要求重新選址，與警方爆發激烈肢體衝突。對此，反焚化爐自救會就發文表示，南投縣長許淑華家的廟「三玄宮」2024年被監察院糾正「長期佔用國有地」，大酸，「南投蓋焚化爐的好地方來了！」

反焚化爐自救會在臉書發文表示，許淑華家的廟「三玄宮」2024年被監察院糾正「長期佔用國有地」，不如就在這國有地蓋一座回饋鄉里的先進焚化爐，而且南投縣府曾說要蓋的焚化爐很先進不會有污染，讓他們諷刺，「那肯定比三玄宮每天燒香的『煙』還環保吧？簡直就是裝了一台大型空氣清淨機。」

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，網友紛紛表示，「身為縣長佔用國有地，這也太說不過去了」、「天生就是惡霸基因」、「支持歸還國有地蓋焚化爐」、「先蓋在她家旁邊看會怎樣」、「焚化爐這麼安全的話蓋哪都無所謂啊，蓋縣長家廟不是更有說服力嗎？」、「藍白長期佔用國有地都不會被砲轟」、「南投民眾太善良了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法