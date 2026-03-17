上質詢台指點李貞秀 黃捷、卓冠廷：不如讓陳智菡遞補立委

民進黨立委黃捷（中）、新北市議員卓冠廷（左）。（圖由卓冠廷辦公室提供）

民眾黨中配立委李貞秀昨首度在立法院質詢，期間，民眾黨團主任陳智菡還跑上質詢台指點李貞秀；民進黨立委黃捷、新北市議員卓冠廷今受訪皆批評，從來沒看過有幕僚跑上質詢台，簡直前所未見，顯示李貞秀根本不夠格，不如趕快讓也在不分區名單內的陳智菡，早點遞補當立委。

李貞秀昨天首度在立法院質詢，由於身分爭議，內政委員會召委李柏毅裁示，官員不必接受李貞秀質詢，李女因此面對空氣質詢，過程中，民眾黨團主任陳智菡還跑上質詢台指點李貞秀。

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民進黨立委黃捷今到新北市樹林與卓冠廷車掃，幫卓冠廷助選黨內初選，都是國會助理出身的兩人接受媒體聯訪，對於昨天立法院內政委員會發生李貞秀質詢不了、陳智菡跑上質詢台指點李貞秀1事，黃捷質疑，為什麼同為民眾黨新住民代表的麥玉珍委員能守法，李貞秀就做不到？

卓冠廷說，要保障新住民的參政權就要公平，但李貞秀的參選跟就職，從頭到尾都違反兩岸關係條例和國籍法。卓冠廷、黃捷皆批評，從來沒看過有幕僚跑上質詢台，簡直前所未見，顯示李貞秀根本不夠格，不如趕快讓陳智菡早點遞補當立委。

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